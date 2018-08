Milleproroghe | il decreto incassa il sì del Senato Slitta obbligo dei vaccini

Decreto Milleproroghe - via libera del Senato : slitta obbligo vaccini : Obiettivo raggiunto in Senato: Palazzo Madama dà il suo ok al Decreto Milleproroghe. L’Aula ha approvato il provvedimento con 148 sì, 110 no e 3 astenuti. La palla passa ora alla Camera. La seconda lettura è prevista a settembre alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva e le vacanze degli onorevoli. Il tutto non senza scintille in Aula durante la discussione del provvedimento e il motivo è presto detto: il discusso caso ...

Ok del Senato al decreto Milleproroghe - il testo passa alla Camera : Ok del Senato alla conversione del decreto milleproroghe: i sì sono stati 148, 110 i voti contrari e 3 gli astenuti. Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 23 settembre, passa ora all'esame della Camera dei deputati.

Decreto Milleproroghe - slittano aumenti delle imposte sulle e-cig. Più tempo per la riforma di Bcc e banche popolari : slittano al prossimo anno gli aumenti delle imposte su sigarette elettroniche, pezzi di ricambio e liquidi. Si allungano i termini per il completamento della riforma delle banche popolari e di quelle di credito cooperativo varate dal governo Renzi, nonostante il nuovo esecutivo puntasse inizialmente a bloccare almeno quella delle Bcc. Passa dal 2019 al 2020 il termine per il passaggio al mercato libero di gas ed energia elettrica. E si spostano ...

Vaccini - autocertificazione a scuola se slitta il decreto Milleproroghe : Alla riapertura delle scuole, a settembre, i genitori dovranno presentare l 'autocertificazione delle avvenute vaccinazioni obbligatorie dei figli per nidi e materne se, come appare quasi certo, il ...

Milleproroghe e decreto lavoro - lunedì rush finale al Senato. Mini-fronda M5S sui vaccini : L'Aula di Palazzo Madama si appresta alla chiusura estiva e accelerando sui provvedimenti ancora all'esame. Lo slittamento di 12 mesi dell’obbligo vaccinale potrebbe umentare i voti in dissenso in casa M5S: i casi Fattori e Trizzino...

Decreto Milleproroghe "estivo" 2018 in Gazzetta : ... per l'acquisto di libri nonche' per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo, anche per l'acquisto di musica ...

Decreto Milleproroghe - cosa prevedono le norme approvate dal Consiglio dei ministri : Approvato dal Consiglio dei ministri il Decreto milleproroghe. Fra le misure previste, il rinvio di sei mesi della piena applicazione della riforma della banche di credito cooperativo. In attesa di una nuova riforma, spostata poi l'entrata in vigore delle norme sulle intercettazioni. Confermato il Bonus cultura per i 18enni.Continua a leggere

Governo : i contenuti del decreto ‘Milleproroghe’ (2) : (AdnKronos) – Giustizia. Al fine di completare le complesse misure organizzative in atto per l’attuazione delle nuove norme in materia di intercettazioni, introdotte dal decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, anche relativamente all’individuazione e all’adeguamento dei locali idonei per le cosiddette ‘sale di ascolto”, alla predisposizione di apparati elettronici e digitali e all’adeguamento ...

Governo : i contenuti del decreto ‘Milleproroghe’ (3) : (AdnKronos) – Infrastrutture. Si prevede la proroga al 31 dicembre 2019 del termine entro cui il Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) deve individuare le modalità di impiego delle economie derivanti dai finanziamenti dei programmi di edilizia scolastica. Istruzione e università Per consentire il regolare avvio dell’anno scolastico 2018/2019 nel sistema della formazione italiana nel mondo, assicurando la ...

Governo : i contenuti del decreto ‘Milleproroghe’ (4) : (AdnKronos) – Salute Si consente, anche per l’anno 2018, l’utilizzo delle risorse finanziarie, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, accantonate per le quote premiali da destinare alle regioni virtuose, secondo la proposta di riparto delle risorse finanziarie per l’anno 2018 della Conferenza delle Regioni e province autonome. Inoltre, allo scopo di salvaguardare la partecipazione di investimenti ...

Governo : i contenuti del decreto ‘Milleproroghe’ (5) : (AdnKronos) – Al fine di consentire la compiuta realizzazione e consegna delle opere per l’Universiade di Napoli del 2019, si proroga il termine ultimo di realizzazione delle stesse al 30 maggio 2019. Inoltre, si individua ex lege nel Direttore dell’Agenzia regionale Universiade 2019 il Commissario straordinario per la realizzazione dell’evento. Banche popolari e gruppi bancari cooperativi. Le disposizioni prorogano ...

Governo : i contenuti del decreto ‘Milleproroghe’ : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte, ha approvato un decreto legge, il cosiddetto ‘milleproroghe’, che introduce disposizioni urgenti per la proroga di alcuni termini previsti da disposizioni legislative. Il decreto interviene, tra l’altro, in questi ambiti. Enti territoriali. Si confermano per tutto il 2018 le disposizioni concernenti le modalità di ...

