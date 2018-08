Milano | travolto da un' auto | ciclista in fin di vita | è caccia al pirata della strada

Milano - 54 enne travolto e ucciso dall'auto mentre cammina in strada : Tragedia della strada domenica pomeriggio a Gorgonzola. Un uomo di 54 anni, di cui non sono ancora state rese note le generalità, è morto dopo essere stato investito da un'auto mentre stava camminando ...

Incidenti : grave 17enne travolto da auto a Milano in Porta Venezia : Milano, 21 lug. (AdnKronos) – Un giovane di 17 anni di origine nigeriana è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un’auto mentre attraversava viale Vittorio Veneto nel tardo pomeriggio a Milano. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che il giovane stesse giocando a rincorrersi con un coetaneo nello spiazzo adiacente a piazzale Oberdan quando probabilmente, senza rendesi conto, è finito in mezzo alla strada. In quel ...

Legnano - 19enne travolto e ucciso da treno in stazione/ Ultime notizie - forse suicidio : tilt linee per Milano : stazione Legnano, 19enne travolto e ucciso da un treno: si pensa al suicidio, tutte le Ultime notizie. Le indagini della Magistratura: bloccate le linee in tilt da e verso Milano(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 14:23:00 GMT)

Milano - travolto da un tram vicino alla Centrale : è grave : Un uomo di 62 anni trasportato in codice rosso al Policlinico: ancora da chiarire le cause dell'incidente

Milano : uomo muore travolto da treno a Rogoredo : Milano, 4 gen. (AdnKronos) - Un uomo, la cui identità non è stata ancora diffusa, è morto investito da un treno alla stazione Rogoredo, in via Cassinis a Milano. E' accaduto alle 8.35 rende noto l'Areu, l'azienda regionale emergenza e urgenza. Verosimilmente potrebbe essersi trattato di un gesto vol