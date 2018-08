Milan : Milinkovic Savic non è solo un sogno - il giocatore laziale può trasferirsi (RUMORS) : Abbiamo appena assistito ad un grandissimo e soprattutto clamoroso scenario di calciomercato estivo per la Serie A, quest'anno: pian piano le voci sembravano spegnersi e, invece, la Juventus ha messo a segno l'operazione del secolo, portando Cristiano Ronaldo a Torino. L'Inter ha risposto comprando tutto ciò che poteva, il Napoli ha ingaggiato uno dei migliori allenatori italiani al mondo, la Roma ha puntato su molte scommesse e venduto Alisson. ...

Milinkovic-Milan - cosa filtra dalla Lazio : Secondo Sky Sport , filtrano secche smentite su un'ipotesi Sergej Milinkovic-Savic per il Milan . Questo quanto confermato anche da ambienti vicini alla Lazio che non ha ricevuto offerte rossonere al momento.

Milan - assalto a Milinkovic-Savic : 40 milioni per il prestito oneroso : assalto A MILINKOVIC SAVIC- Il Milan non si ferma: dopo Higuain e Caldara, il club rossonero sarebbe pronto a tentare l’assalto a Milinkovic-Savic. Un affare che potrebbe decollare sulla base del prestito oneroso con diritto di riscatto. 40 milioni per il prestito, 80 milioni per il riscatto fissato per la prossima stagione. Un affare che […] L'articolo Milan, assalto a Milinkovic-Savic: 40 milioni per il prestito oneroso proviene da ...

Milan - Leonardo pensa in grande : tenta il colpo Milinkovic-Savic : Il Milan ha fatto la voce grossa sul mercato con gli arrivi di Gonzalo Higuain e Mattia Caldara che vanno a rinforzare pesantemente la rosa a disposizione di Gennaro Gattuso. I rossoneri stanno lavorando per chiudere l'acquisto del brasiliano Bernard e poi sognano un grande colpo a centrocampo. Secondo quanto riporta Sportmediaset in cima alla lista dei desideri del tecnico ci sarebbe Sergej Milinkovic-Savic: la Lazio ha aperto alla cessione se ...

Milan su Milinkovic-Savic - cosa c’è di vero nella trattativa? Dinamiche e ostacoli del grande colpo : Milan su Milinkovic-Savic, ma quanto c’è di vero nella trattativa? Analizziamo le Dinamiche del possibile affare e gli ostacoli che separano i rossoneri dal grande colpo Tifosi del Milan in grande fermento per un calciomercato che, dopo anni di vacche magre, è ritornato a far sognare. L’ultimo nome accostato ai rossoneri nella giornata di oggi è quello di Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio che unisce un fisico da ...

Calciomercato Milan – Pazza idea Milinkovic-Savic : cifre shock e inserimento di un big per convincere la Lazio : Il Calciomercato del Milan non si è ancora concluso: Pazza idea Milinkovic-Savic, oltre 100 milioni (in due anni) più l’inserimento di Bonaventura per convincere la Lazio Estate caldissima per il Calciomercato del Milan. Dopo i botti dello scorso agosto, l’unica nota lieta della gestione cinese, conclusasi poi nel modo in cui tutti conosciamo, nell’estate attuale il Milan vuole giocare un ruolo da protagonista sul ...