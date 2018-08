Milan | Leonardo e le strategie di mercato | “Milinkovic-Savic non è alla nostra portata

Milan - Maldini : 'Credo nel progetto - la mia storia mi impone di essere qui. Leonardo fondamentale' : Paolo Maldini , dopo 9 anni, torna al Milan . Lo farà in veste di dirigente e sarà il direttore sviluppo strategico dell'area sport: l'ex capitano rossonero, che ieri aveva pubbicato una foto su Facebook scrivendo "Back home", risponde alle domande nella conferenza stampa di presentazione. Al suo fianco Leonardo e, ad ...

Milan - Leonardo : 'Colpo a centrocampo? Serve un mezzo miracolo per fare qualcosa. Maldini esempio unico al Mondo' : Cosa ci aspettiamo da Maldini dirigente? Il ruolo è ben sintetizzato dal titolo che ricopre: direttore sviluppo strategico area sport. Maldini supporterà il Milan in tutta la strategia che abbiamo, ...

Milan - Maldini si presenta : “Leonardo è stato fondamentale. Solo amore per questo club” : Maldini SI presenta- Un Paolo Maldini piuttosto emozionato quello presentatosi in conferenza stampa per sancire ufficialmente il suo ritorno in rossonero. Un’analisi sulla sua scelta e i motivi che hanno spinto il difensore a dire sì al Milan. “LEONARDO FONDAMENTALE” Maldini ha spiegato: “Leonardo mi ha esposto il progetto, ho parlato con i proprietari che […] L'articolo Milan, Maldini si presenta: “Leonardo è ...

Maldini tona al Milan : “credo nel progetto. Leonardo un amico” : “Ora la situazione è diversa. Leonardo mi ha chiamato, mi ha esposto il progetto e lo hanno fatto anche i proprietari. E credo in questo progetto. I proprietari possono decidere, valeva anche in passato e io non dovevo essere per forza incluso, ora lo sono e sono contento”: così Paolo Maldini, nella nuova veste di Direttore sviluppo strategico area sport del Milan, ha spiegato cosa è cambiato rispetto a quando in passato è ...

Milan - Paolo Maldini torna a casa : “Leonardo è stato fondamentale - ecco perché ho scelto di tornare” : Il nuovo Direttore dello Sviluppo Strategico dell’Area Sport del Milan si presenta in conferenza stampa, svelando i motivi che lo hanno spinto a dire sì al progetto rossonero E’ il giorno di Paolo Maldini, è il giorno del ritorno al Milan di uno dei simboli più importanti della storia rossonera. Ricoprirà il ruolo di Direttore dello Sviluppo Strategico dell’Area Sport, una mansione che lo spingerà a lavorare in sinergia con ...

Milan - Gordon Singer atterra a Milanello/ Accolto da Scaroni e Leonardo : incontrerà mister Gattuso : Milan, Gordon Singer atterra a Milanello: il figlio di Paul, proprietario del fondo Elliott, incontrerà mister Gennaro Gattuso questa sera, le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 15:32:00 GMT)

Calciomercato Milan - Leonardo ad un passo da Bernard : Leonardo è scatenato sul mercato, il Milan prosegue la propria campagna di rafforzamento puntando dritti su Bernard. Dopo aver piazzato il doppio colpo Caldara-Higuain, Leonardo lavora senza sosta sull’ex Shakhtar, al momento svincolato ma con molte squadre sulle sue tracce. Tra queste c’è anche l’Inter, che ha chiesto agli agenti del calciatore di non chiudere con il Milan in attesa di una propria mossa che potrebbe arrivare a ...

Calciomercato Milan – Leonardo non si ferma più! In volo verso Parigi : obiettivo Adrien Rabiot - ecco le cifre : Manca un centrocampista di qualità per completare la mediana del Milan: il direttore dell’area tecnico-sportiva rossonera, Leonardo, in volo verso Parigi per puntare Adrien Rabiot del PSG Dopo le indiscrezioni su Milinkovic-Savic, il Milan continua a ricercare l’ultimo tassello per completare il suo centrocampo. I rossoneri vorrebbero un giocatore in grado di aumentare il tasso tecnico della mediana, possibilmente in grado di ...

Milan scetenato : blitz di Leonardo a Parigi - si prova a chiudere per Rabiot [CIFRE e DETTAGLI] : Il Milan è letteralmente scatenato sul mercato. Dopo gli acquisti di Higuain e Caldara (con la cessione di Bonucci), Leonardo tenta un altro colpo. Il Dt rossonero, secondo quanto riportato da Sport Mediaset, ha messo nel mirino il francese Adrien Rabiot. Il centrocampista classe ’95 ha il contratto in scadenza tra dodici mesi con il Paris Saint Germain e ha già fatto sapere al club che non vuole rinnovare. Il brasiliano è attualmente a ...

Milan - Leonardo pensa in grande : tenta il colpo Milinkovic-Savic : Il Milan ha fatto la voce grossa sul mercato con gli arrivi di Gonzalo Higuain e Mattia Caldara che vanno a rinforzare pesantemente la rosa a disposizione di Gennaro Gattuso. I rossoneri stanno lavorando per chiudere l'acquisto del brasiliano Bernard e poi sognano un grande colpo a centrocampo. Secondo quanto riporta Sportmediaset in cima alla lista dei desideri del tecnico ci sarebbe Sergej Milinkovic-Savic: la Lazio ha aperto alla cessione se ...