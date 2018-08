Milan | Kalinic all’Atletico Madrid | trattativa quasi chiusa

Calciomercato - Nikola Kalinic va all'Atletico Madrid e saluta il Milan : Nikola Kalinic è ad un passo dall'Atletico Madrid. L'attaccante croato, più volte accostato ai Colchoneros durante questa finestra di Calciomercato, adesso sembra davvero in procinto di lasciare il ...

Calciomercato Milan – Rallenta la cessione di Kalinic all’Atletico Madrid : i Colchoneros punta Olivier Giroud : Dopo le ultime vicende societarie la cessione di Nikola Kalinic all’Atletico Madrid ha subito un Rallentamento: intanto i Colchoneros chiedono informazioni su Olivier Giroud Dopo la decisione del Tas che ha permesso al Milan di partecipare alla prossima Europa League, il Calciomercato della società rossonera inizia a mettersi in moto. Se sul fronte degli arrivi si riscalda la pista Benzema, su quello delle cessioni si è raffreddata ...

Calciomercato Milan : Ciao Kalinic! Locatelli in stand-by : Dopo la deludente stagione di Nikola Kalinic con la maglia del Milan, i rossoneri si sono mossi per cederlo. Su di lui poca concorrenza, ma l’Atletico Madrid si è accaparrato l’ex Fiorentina. Simeone l’ha richiesto formalmente alla società, e il presidente ha dato l’okay per il trasferimento, sul piatto un obbligo di riscatto fissato a 18 milioni. Manca solo l’ufficialità da parte dei club, ma in Spagna sono ...

Milan - Kalinic all’Atletico Madrid : affare da 20 milioni di euro : E’ fatta. Mancano solamente pochi dettagli per il passaggio di Nikola Kalinic all’Atletico Madrid. affare da circa 20 milioni di euro. Il Milan si prepara a dire addio all’attaccante croato. Annata totalmente al si sotto delle aspettative e stagione da dimenticare, complice anche l’esclusione dalla Croazia a Mondiale in corso.

Il Milan ha deciso : via sia Kalinic che Andrè Silva! : Milan pronto a rivoluzionare il pacchetto di attaccanti attualmente in possesso del tecnico Gennaro Gattuso: la situazione Il Milan non versa in una situazione idilliaca dal punto di vista economico, come confermato dal ds Mirabelli. Per puntellare la rosa, il club rossonero dovrà cedere qualche calciatore, andando ad incassare fondi da reinvestire sul mercato. Ebbene, il reparto più rivoluzionato a quanto pare sarà l’attacco. Per ...

