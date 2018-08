Milan | contatti continui con il Villarreal per Bacca | ma c' è distanza

Milan - la situazione in attacco : le cessioni ed i nuovi “contatti” di un Leonardo scatenato! : Milan, le mosse di Leonardo fanno già sognare i tifosi, il nuovo dirigente rossonero si appresta a creare una squadra da sogno per Gattuso Il Milan, dopo l’esperienza della passata stagione, sa bene di dover sistemare qualcosa nel reparto offensivo. Il neo dirigente rossonero Leonardo è letteralmente scatenato in questa sua prima fase di mandato, alle prese con diverse trattative che riguardano l’attacco, oltre al caso Bonucci. ...

Asse Milan-Juventus - proseguono i contatti per lo scambio Bonucci-Caldara. E sulla questione Higuain… : Le due società si sono sentite anche nella giornata di oggi, non trovando però un punto di incontro sulla valutazione dei due difensori I contatti tra Milan e Juventus restano frenetici, le due società lavorano allo scambio che dovrebbe portare Caldara in rossonero e Leonardo Bonucci a vestire nuovamente la maglia bianconera. Higuain – LaPresse Si lavora sulle valutazioni dei due calciatori, con entrambi i club convinti che il ...

Milan - contatti con un centrocampista argentino : Il Milan attente il ricorso al Tas e l'assemblea dei soci per avere più chiarezza sul proprio futuro, intanto tiene aperti i canali per possibili obiettivi: contatti costanti, riferisce Sky Sport , con l'entourage di Leandro Paredes dello Zenit .

Milan - contatti con Leonardo per il ritorno in società : Le strade di Milan e Leonardo potrebbero incrociarsi di nuovo: secondo quanto riferito da Sky Sport , c'è stato un primo contatto tra le parti per un ruolo dirigenziale.

Sassuolo - nuovi contatti con il Milan : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il Sassuolo e il Milan stanno provando a stringere i propri rapporti per concludere almeno un'operazione nel corso dell'estate. Ai neroverdi piace tanto il centrocampista centrale Manuel ...

Milan - NUOVO PROPRIETARIO/ Rocco Commisso - nuovi contatti con Yonghong Li : Gandini nuovo ad? : MILAN, nuovo PROPRIETARIO, Rocco Commisso ha fretta, Yonghong Li tentenna: decisive le prossime 24/48 ore. Alla finestra anche la famiglia Ricketts e Stephen Ross(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 17:42:00 GMT)

Calciomercato Inter - tentativo per Suso del Milan : contatti con l'agente : In attesa di chiudere definitivamente la trattativa con la Roma per Radja Nainggolan, l'Inter lavora anche per regalare a Luciano Spalletti un nuovo esterno offensivo. E l'ultimo, clamoroso nome per ...

Milan - i contatti di Mirabelli : la richiesta del Psg e la proposta per il centrocampo : Milan, Massimiliano Mirabelli alle prese con alcune trattative calde che potrebbero modificare la rosa rossonera a disposizione di Gattuso Sarà un’estate caldissima per Massimiliano Mirabelli e per il suo Milan. La società sta attendendo con ansia le decisioni dell’Uefa, prima di poter agire sul mercato per dare nuova linfa ad una rosa non certo all’altezza delle prime della classe in Serie A. Nel frattempo, il ds rossonero, si ...

Elliott compra il Milan? / Il portavoce del fondo smentisce i contatti per l'acquisto del club : Elliott compra il Milan? Il portavoce del fondo smentisce i contatti per l'acquisto della società rossonera. Il club meneghino continua però a essere in difficoltà, cosa accadrà ora?(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 23:41:00 GMT)

Milan - Elliott smentisce contatti con altri manager : TORINO - In merito ad alcune indiscrezioni giornalistiche apparse oggi, il fondo Elliott , attraverso un suo portavoce, nega all'Ansa di 'aver contattato manager del calcio per ruoli dirigenziali nel ...