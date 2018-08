Milan | che peccato! Bernard sfuma | va all’Everton

Kalinic-Atletico - ci siamo : accordo col Milan - martedì le visite mediche : Il croato si trasferisce in prestito con obbligo di riscatto, operazione da 18-20 milioni. Intanto Bernard è a un passo dall'Everton

Milan - il presidente Scaroni svela : “il ruolo di amministratore delegato? E’ una scelta che va fatta con calma” : Il numero uno del Milan sottolinea come nelle prossime settimane verrà nominato il nuovo amministratore delegato rossonero “Ne parleremo dopo le vacanze, non pongo scadenze ravvicinate, è una scelta importante e deve essere fatta con calma“. Il presidente del Milan Paolo Scaroni si esprime così sulla scelta del nuovo amministratore delegato del club rossonero. “Non contemplo di andare avanti a lungo con le deleghe totali ...

Milan - Leonardo : 'Milinkovic è un sogno che non ci è concesso' : 'Milinkovic-Savic è un sogno, non per noi. Tante squadre stanno sognando, purtroppo oggi non ci è concesso sognare un giocatore di questo valore'. Leonardo assicura che un investimento sul serbo della ...

Milan - Paolo Maldini torna a casa : “Leonardo è stato fondamentale - ecco perché ho scelto di tornare” : Il nuovo Direttore dello Sviluppo Strategico dell’Area Sport del Milan si presenta in conferenza stampa, svelando i motivi che lo hanno spinto a dire sì al progetto rossonero E’ il giorno di Paolo Maldini, è il giorno del ritorno al Milan di uno dei simboli più importanti della storia rossonera. Ricoprirà il ruolo di Direttore dello Sviluppo Strategico dell’Area Sport, una mansione che lo spingerà a lavorare in sinergia con ...

Tragedia al centro di Milano : ragazzo cade da palazzo e muore sul colpo in San Babila. C’è anche ipotesi suicidio : Lunedì da horror in pieno centro a Milano, dove attorno alle 13:00 di oggi (lunedì 6 agosto) un ragazzo è precipitato da un edificio di piazza San Babila.La vittima è un 29enne, morto sul colpo, cadendo nel vuoto in mezzo alla strada all"angolo tra via Durini e via Borgogna.A quanto appreso finora, il giovane sarebbe caduto da un"altezza molto elevata: pare, infatti, dal nono piano di un palazzo, come scrive Milano Today.L"allarme è stato dato ...

Il Milan che sta nascendo : il ritorno di Maldini è il marchio di una nuova era : Rispetto a un mese fa i tifosi rossoneri sembrano vivere in un'altra epoca. Si parlava di fidejussioni, trasferimenti bancari, aumenti di capitale, Europa bloccata. Ora si guarda al futuro con una ...

PAOLO MALDINI - PRESENTAZIONE / Info streaming video e diretta tv : torna al Milan - ma resta anche a Dazn : MALDINI Day, il Capitano torna al Milan - e nel mondo del calcio - a nove anni dall'addio al rossonero. Conferenza stampa alle 16:30: il ruolo da Direttore Sviluppo Strategico Area Sport.(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 13:55:00 GMT)

Milinkovic-Savic - corsa a tre : su di lui ci sarebbero anche Inter e Milan : Milinkovic-Savic è uno degli uomini più chiacchierati di questo mercato. Il serbo della Lazio era già nell'orbita di altri top club italiani ed europei lo scorso anno, ma le sue prestazioni sempre in crescendo nell'ultima stagione lo hanno innalzato a giocatore di assoluto valore. I maggiori club europei sono pronti a sfidarsi a suon di milioni per lui, ma anche in Italia il centrocampista è ben richiesto. Sul gioiello di Claudio Lotito in ...

Milano - nella domenica gratis più ingressi ai musei che in piscina : Milano, 6 ago., askanews, - Nelle piscine milanesi, nella caldissima domenica del 5 agosto, oltre 11mila persone hanno cercato svago e refrigerio. Quello che colpisce però è il dato della domenica ...

Domeniche gratis nei musei - da Milano a Napoli cala il sipario : “Ministro - ripensaci” : Ieri è andata in scena l'ultima domenica gratis nei musei così come le abbiamo imparate a conoscere. Da Milano e Napoli le proteste dei visitatori che chiedono al Bonisoli di ripensarci. Intanto, dal Mibac fanno sapere che le giornate gratuite resteranno, ma che saranno rimodulate. Nonostante ciò i musei civici milanesi dichiarano che le manterranno, mentre l'associazione nazionale delle guide turistiche fa quadrato col ministero.Continua a ...

Milano : tensione in moschea - due feriti in viale Jenner : Due uomini si sono presi a pugni e sono finiti in ospedale dopo una lite per il licenziamento di un imam. Intervento dei carabinieri. I cittadini della zona esasperati Segui su affaritaliani.it

Milan sempre più Milanista. Anche Maldini torna a casa : Oggi, a distanza di nove anni, è stato proprio Leonardo a ricucire, si spera definitivamente, quello strappo, riportando Maldini nel mondo Milan. La notizia era nell'aria da giorni, da quando è stato ...

Perché Paolo Maldini è tornato al Milan - dopo un doloroso addio - : ...//t.co/3092lB6svP - AC Milan, @acMilan, 5 agosto 2018 Spesso si torna indietro per malinconia, per la voglia di sentirsi nuovamente importante, per continuare ad appartenere ad un mondo che conta e ...

Perché Paolo Maldini è tornato al Milan (dopo un doloroso addio) : È il colpo dell’estate, la trattativa più bella, una rincorsa lunga giunta a buon fine e che esalta i tifosi del Milan e non solo, anche gli amanti del calcio, quelli che si ricordano di aver gioito per lui quando indossava la maglia rossonera e quella della Nazionale. Perché Paolo Maldini è di tutti, e il presidente Paolo Scaroni lo sa – “Non ci sono parole per descrivere ciò che Paolo ...