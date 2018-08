: 'Famiglia cristiana ti attacca? Infischiatene, noi credenti siamo dalla tua parte'. Ancora grazie per le migliaia d… - matteosalvinimi : 'Famiglia cristiana ti attacca? Infischiatene, noi credenti siamo dalla tua parte'. Ancora grazie per le migliaia d… - amnestyitalia : In #Libia sono stati accertati trattamenti disumani. Si faccia subito chiarezza sulle responsabilità di chi ha deci… - LegaSalvini : ++ FEDELI ALLA LINEA. DI SALVINI ++ Viminale sommerso di messaggi di solidarietà. 'Famiglia cristiana ti attacca?… -

fa una politica non solo a spese della, ma di tutta l'Europa. Con la sua politica di isolamento lede l'idea europea". Così il ministro spagnolo degli Esteri, Borrell, in una intervista a un giornale tedesco online sulla questione. La replica non si è fatta attendere. "Non rispondiamo a insulti da parte di governi e ministro favorevoli e un'immigrazione fuori controllo -ha affermato Salviuni- noi ci teniamo alla sicurezza, alla cultura e all'identità dei popoli europei".(Di lunedì 6 agosto 2018)