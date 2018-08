Migranti - dalla Spagna attacco a Salvini : 21.43 "Salvini fa una politica non solo a spese della Spagna, ma di tutta l'Europa. Con la sua politica di isolamento lede l'idea europea". Così il ministro spagnolo degli Esteri, Borrell, in una intervista a un giornale tedesco online sulla questione Migranti. La replica non si è fatta attendere. "Non rispondiamo a insulti da parte di governi e ministro favorevoli e un'immigrazione fuori controllo -ha affermato Salviuni- noi ci teniamo alla ...

Vi racconto cosa si prova dopo aver salvato 87 Migranti dalla morte - Diario di bordo dalla Open Arms : Undicesimo giorno giovedì 2 agosto, ore 14.00 Credit: Valerio Nicolosi "Chi salva una vita salva il mondo intero" recita una frase scritta nella sala macchine dell'Open Arms. La frase è su un disegno ...

'Così abbiamo salvato 87 Migranti dalla morte' - Diario di bordo dalla Open Arms : "Chi salva una vita salva il mondo intero" e gli occhi di questi ragazzi lo confermano. Decimo giorno mercoledì 1 agosto, ore 10.30 Come sempre il giorno dopo è quello delle polemiche. abbiamo ...

I libici hanno provato a dirottarci lontano dai Migranti - Diario di bordo dalla Open Arms : La parte politica in questo caso non mi compete e non entro nel merito di questa polemica ma voglio riportare i fatti, che poi è il motivo per cui sono qua. Ho letto di "condizioni avverse del mare" ...

Nave italiana riporta Migranti a Tripoli - l’armatore : «Sos coordinato dalla Libia» : La ricostruzione della società Augusta offshore: «Nessun intervento della Guardia Costiera italiana e nessuna protesta a bordo». Porti sicuri: il problema delle due norme in conflitto

Migranti - 44 nel Siracusano a bordo di barca a vela dalla Turchia : Quarantaquattro Migranti , uomini, donne e bambini, sono stati bloccati in strada nel Siracusano dagli uomini del gruppo interforze di contrasto all'immigrazione clandestina sulla strada Noto-Pachino ...

Migranti. Mattarella : “Nessun Paese è immune dalla violazione della dignità umana” : E’ un’amara constatazione quella del Capo dello Stato Sergio Mattarella. “Ogni giorno migliaia di persone pongono a rischio la propria

Migranti - Conte : Trump è dalla nostra parte : Washington, 30 lug., askanews, - 'Ho illustrato al presidente Trump l'approccio innovativo dell'Italia. Abbiamo detto all'Europa di non lasciare tutto il peso dell'immigrazione sui paesi di appoggio ...

Mille Migranti soccorsi dalla Spagna : 15.23 Il servizio marittimo spagnolo ha salvato in 48 ore quasi Mille migranti che tentavano di attraversare il Mediterraneo per raggiungere l'Europa. Le imbarcazioni soccorse sono state oltre 60, per la maggior parte gommoni. Il giro di vite in Libia rende ora più difficile raggiungere le coste italiane e ora molti migranti tentano altre rotte, per lo più dalle coste algerine o marocchine in direzione della Spagna.

Sbarchi - Migranti dalla Turchia in veliero : così aggirano tutti i controlli : Torna un fenomeno che sembrava ormai estinto: le traversate con i velieri. Raggiungere l'Italia ora costa cinquemila euro, ma i viaggi sono anche più sicuri e confortevoli.Nella notte la polizia e la guardia di finanza di Siracusa hanno rintracciato 25 persone, di nazionalità irachena, che secondo quanto loro stessi hanno raccontato sarebbero sbarcati intorno a mezzanotte da una barca a vela. Il gruppo, formato anche da donne e bambini, è ...

Sbarco di Migranti a Siracusa - 53 iracheni arrivati in veliero dalla Turchia : Un altro Sbarco di migranti sulle coste del Siracusano. Sempre con le stesse modalità, sempre con gli stessi numeri. Nella notte la polizia e la guardia di finanza di Siracusa hanno rintracciato in contrada Fontane Bianche, a sud del capoluogo, un gruppo di 25 persone, di nazionalità irachena (tra loro anche donne e bambini), che secondo quanto lor...