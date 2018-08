Migranti | storia di Cara | dalle torture in Libia alle cucina per i poveri di Pistoia

La storia dei 67 Migranti soccorsi dalla Vos Thalassa - dall’inizio : Cosa sappiamo della rivolta dei migranti , dell'intervento della nave militare Diciotti, dell'intransigenza di Salvini e degli scontri nel governo The post La storia dei 67 migranti soccorsi dalla Vos Thalassa , dall’inizio appeared first on Il Post.

AQUARIUS - NAVI ARRIVATE A VALENCIA/ Video - Maroni : “bene Salvini - sui Migranti cambia la storia Ue” : AQUARIUS arrivata a VALENCIA , per 629 migranti , finisce l’odissea in mare: ad accoglierli, 2.300 persone. E' approdata nelle scorse ore in Spagna l'imbarcazione carica di profughi(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 19:35:00 GMT)

Migranti - storia di Mahmoud - scambiato per scafista : “Fuggito dalla Siria - ho passato un anno e mezzo in carcere da innocente” : Scappato dalla Siria a vent’anni, per evitare di essere richiamato dall’esercito del regime a reprimere nel sangue le proteste popolari contro Assad che in quei mesi riempivano pacificamente le piazze, nel 2012 Mahmoud è riuscito a raggiungere il Libano e da lì prima l’Egitto e poi la Libia. Dopo tre anni di lavoro come operaio a Tripoli, il giovane Siriano è riuscito a mettere insieme i soldi necessari per il viaggio della speranza sui barconi ...