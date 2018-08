Migranti | Madrid | “La politica di Salvini è brutale” Il ministro | “Non rispondo a

Migranti in Spagna - premier Sanchez : “centrale per gestire sbarchi”/ Ultime notizie - più soldi Ue a Madrid : Spagna, emergenza Migranti: premier Sanchez, "nuova centrale operativa per gestire gli sbarchi". Ultime notizie, soldi della Commissione Ue a Madrid (più dell'Italia)(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 16:52:00 GMT)

Madrid critica le scelte di Salvini sui Migranti : Roma, 26 lug., askanews, - Il capo della diplomazia spagnola ha criticato ieri la decisione dell'Italia di chiudere i suoi porti ai migranti ed ha sostenuto l'adozione di una politica europea a lungo termine per affrontare la crisi migratoria, che considera 'più grave di quella dell'euro'. L'Italia ha chiuso le porte ai migranti in arrivo …

Migranti Pozzallo - "50 andranno in Germania"Praga e Madrid contro l'Italia : così caos in Ue : Sono ancora ferme le due navi di Frontex e GdF con il loro carico di profughi. Nella notte sono saliti a bordo alcuni operatori sanitari. Il ministro dell'Interno: "Abbiamo un piano di aiuti per Tripoli". Intanto due Ong viaggiano verso la Libia. Tra Berlino e Roma "non c'è stato nessun accordo sui movimenti secondari"

Migranti - giudice Spagna condanna Madrid : 17.08 Il Tribunale supremo spagnolo ha condannato il governo di Madrid per mancato rispetto degli impegni assunti nel 2015 con l'Ue per i ricollocamenti dei profughi provenienti da Italia e Grecia E' la prima volta che un tribunale europeo condanna il proprio Paese per questo tipo di violazioni,a seguito del ricorso di un'associazione a sostegno dei diritti di rifugiati e Migranti. Gli impegni,"vincolanti e obbligatori", riguardavano 19.449 ...

Aquarius - l'amara beffa spagnola"Benvenuti". Ma ora tornano a casaMigranti - nemmeno Madrid li vuole : Sono stati accolti a Valencia dalla scritta "Benvenuti a casa" che campeggiava su un enorme striscione in diverse lingue, compreso l'arabo (ma non l'italiano, com'è ovvio), e da oltre 2.300 persone fra personale sanitario, volontari e traduttori Segui su affaritaliani.it

Aquarius - l'amara beffa spagnola"Benvenuti". Ma ora tornate a casaMigranti - nemmeno Madrid li vuole : Sono stati accolti a Valencia dalla scritta "Benvenuti a casa" che campeggiava su un enorme striscione in diverse lingue, compreso l'arabo (ma non l'italiano, com'è ovvio), e da oltre 2.300 persone fra personale sanitario, volontari e traduttori Segui su affaritaliani.it