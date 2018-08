MIGRANTI | ADA COLAU E SALVINI | “LI CONDANNA A MORTE” La replica | “Devo essere

Foggia - nuovo incidente stradale : 10 braccianti MIGRANTI morti/ Ultime notizie : scontro tra tir e un furgone : Foggia, nuovo incidente stradale: 10 braccianti migranti morti. scontro frontale tra tir carico di pomodori e un furgone. Le Ultime notizie sulla nuova strage(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 16:50:00 GMT)

MIGRANTI - Salvini : "Dimezzo i 35 euro"/ Accusa choc di Ada Colau : "Li condanna a morte" : Migranti, Salvini: "Dimezzo i 35 euro", il ministro dell'Interno torna sulle spese per l'accoglienza e riceve una Accusa choc da Ada Colau (sindaco di Barcellona)(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 16:40:00 GMT)

MIGRANTI - Di Maio : “Non mi faccio fare la morale da altri Paesi e da altri partiti. Dobbiamo riguadagnare rispetto” : Il vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, durante il comizio a Pozzallo è tornato sul tema dei Migranti rivendicando la linea intrapresa dal governo: “Ci siamo fatti sentire in Europa, Dobbiamo riguadagnarci il rispetto, perché il governo passato è rimasto solo a gestire questa situazione in cambio di qualche mancetta elettorale” L'articolo Migranti, Di Maio: “Non mi ...

Ecco lo studio che difende i MIGRANTI : "Non rubano il lavoro e guadagnano meno degli italiani" : Tra questi diritti il più sbandierato è quello al lavoro, insidiato dalla concorrenza dello straniero ' si legge sul sito Financial Community Hub , che ha rilanciato la ricerca di Economia Italiana ...

Studio sui MIGRANTI : "Non rubano il lavoro e guadagnano meno degli italiani" : I migranti non rubano il lavoro agli italiani, svolgono le occupazioni che loro non vogliono più fare e - anche dopo anni sul cantiere, in fabbrica o a rassettare le camere degli alberghi - guadagnano meno dei dipendenti locali. Non solo: la loro presenza nel mercato del lavoro ha fatto gonfiare (anche se di poco) le buste paga di chi è nato in Italia. Non è una serie di slogan messi in fila ma il risultato di uno Studio ...

Con lo stop ai MIGRANTI le badanti scarseggiano - anche se sono in aumento le italiane : Oltre due milioni di persone, in maggioranza stranieri e soprattutto donne, ma con un considerevole aumento delle over 50 italiane. Questi i numeri relativi al lavoro domestico che ha reso pubblici la “Fondazione Moressa”. Un'analisi basata sui numeri ufficiali del settore riportati da Inps ed Istat. Ultimamente, nel settore sono aumentate a dismisura le badanti, che hanno superato numericamente le collaboratrici domestiche in senso stretto. Un ...

MIGRANTI - un rifugiato in Italia : nei Cas pochi corsi di lingua o lavoro - poi finisci in strada. ‘Sistema non crea integrazione’ : Via Curtatone a Roma. I giardini di piazza Oberdan a Milano. L’Ex-Moi a Torino. Via Luca Giordano a Firenze. O ancora la baraccopoli di San Ferdinando a Reggio Calabria o il Gran Ghetto di Borgo Mezzanone, a Foggia. Ci vivono o ci hanno vissuto Waris, Mohammed, Cheickh, Mustapha e tanti altri, persone per la maggior parte con in mano un valido documento d’identità in quanto rifugiati. Eppure, paradossalmente, quando in Italia viene riconosciuto ...

Giuseppe Conte scrive al premier ceco Babis : "Sui MIGRANTI abbiamo scelto la legalità - non una strada per l'inferno" : Nessuna "strada verso l'inferno", piuttosto "abbiamo scelto la strada maestra della legalità, della responsabilità condivisa della gestione del fenomeno migratorio, dell'azione concreta, focalizzata e di matrice autenticamente europea". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una lettera inviata al Primo ministro della Repubblica Ceca Andrej Babis, che aveva parlato di "strada verso l'inferno" riferendosi alla ...

MIGRANTI : Conte a premier ceco - no strada per inferno ma per legalità : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – Il premier Giuseppe Conte ha scritto una lettera aperta al primo ministro della Repubblica Ceca, Andrej Babis, che domenica scorsa aveva parlato di ‘strada verso l’inferno’ riferendosi alla gestione italiana dei 450 Migranti. “Non abbiamo affatto imboccato ‘la strada verso l’inferno’, ma -scrive Conte- abbiamo piuttosto scelto la strada maestra della legalità, della ...