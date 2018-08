“Mi ha stregato Devo trovare quella ragazza italiana” Foto e appello | tutta la storia

caffeinamagazine

(Di lunedì 6 agosto 2018) Lei ancora non lo sa, ma ha fatto innamorare follemente un ragazzo austriaco in vacanza in Italia. Non si sono nemmeno rivolti una parola. Per lui è stato sufficiente vederla. Due volte, come spiega al Piccolo, a cui ha inviato una lettera cone descrizione dellanel tentativo di ritrovarla. E conquistarla. Avete presente il colpo di fulmine? Proprio quello. Si chiama Florian Resch, 22 anni di Graz, rientrato in Austria dopo aver fatto uno stage di un mese a Trieste e di questa brunetta sa poco o nulla. L’ha incontrata di sfuggita due volte, spiega al Piccolo: in un locale di Ponterosso e qualche giorno più tardi nel parco di Miramare. “L’ho vista solo due volte – spiega – La prima il 10 luglio in un locale vicino al canale di Ponterosso, dove veniva trasmessa una partita di calcio, e la seconda il 29 luglio al castello di Miramare. Era molto ...