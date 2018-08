Meteo | via alla settimana di caldo no stop | si suderà anche di notte

Caldo - 11 città da bollino rosso Allarme ozono (in Lombardia) e traffico : via all’esodo Meteo : L’ondata di calore non si arresta: nella penisola iberica si potrebbe battere il record europeo di 48 gradi (Atene 1977). ozono: il doppio dei limiti in Pianura padana

Previsioni Meteo Europa : super caldo sulla Penisola Iberica - la Francia - l’Italia e la Scandinavia - piogge ad est [DETTAGLI] : Un debole fronte freddo porterà rovesci sulla Francia settentrionale e il nord-est della Penisola Iberica oggi, lunedì 30 luglio, ma gran parte di Spagna, Portogallo e Francia vivranno condizioni calde, asciutte e soleggiate. Le temperature tra 34-37°C o superiori caratterizzeranno la Spagna centro-meridionale e l’estremo sud della Francia. Per quanto riguarda il nostro Paese, si attendono temporali localizzati sulle Alpi occidentali e l’Italia ...

Meteo - via alla settimana più calda dell’estate : sole e temperature roventi ovunque : Un doppia fase di anticiclonica di origine africana porterà per i prossimi giorni sole ovunque sulla Penisola italiana ma soprattutto caldo intenso e temperature con picchi a 36-38 gradi che non si abbasseranno mia sotto i 22-24 gradi neanche di notte.Continua a leggere

Stop al Meteo-terrorismo l’appello del Sindaco di Cervia : La lotta al Meteo-terrorismo è una battaglia a nostro parere che è giusto fare, per fermare quei siti che basano il loro interesse sui click e sulle visualizzazioni, invece di prediligere una corretta informazione....

Meteo - temperature record in Scandinavia : in Svezia 34 gradi - 80 incendi e morti per il caldo : Meteo, temperature record in Scandinavia: in Svezia 34 gradi, 80 incendi e morti per il caldo Non si erano mai registrate, tranne in un caso, e per un solo giorno, 85 anni fa, temperature così elevate , con punte di 33, 34 gradi oltre il circolo polare artico.Continua a leggere Non si erano mai registrate, […] L'articolo Meteo, temperature record in Scandinavia: in Svezia 34 gradi, 80 incendi e morti per il caldo proviene da NewsGo.

Meteo - temperature record in Scandinavia : in Svezia 34 gradi - 80 incendi e morti per il caldo : Non si erano mai registrate, tranne in un caso, e per un solo giorno, 85 anni fa, temperature così elevate , con punte di 33, 34 gradi oltre il circolo polare artico.Continua a leggere

Meteo - l'estate fugge via nel weekend : piogge e temporali da Nord a Sud : Bomba scandinava quasi alle spalle. Ma la sua coda, che colpisce da Nord a Sud, lascia ancora il segno con più di qualche forte rovescio sparso ad allontanare l'estate appena iniziata. Nella giornata ...

Meteo - l'estate fugge via nel weekend : i temporali della coda scandinava : Bomba scandinava quasi alle spalle. Ma la sua coda, che colpisce da Nord a Sud, lascia ancora il segno con più di qualche forte rovescio sparso ad allontanare l'estate appena iniziata. Nella giornata ...

Meteo - torna l'inverno : arriva la 'sciabolata' dalla Scandinavia : Nonostante l'arrivo sull'Italia dell'Anticiclone delle Azzorre, il Meteo continua ad essere decisamente instabile con rovesci, temporali e...

Allerta Meteo - settimana tempestosa al Centro/Nord per via dei violenti temporali - caldo africano in aumento al Sud Italia con valori massimi fino a +35/37°C : 1/17 ...