Meteo | l’afa non dà tregua ma al Nord in arrivo forti temporali e grandinate

Meteo Piemonte - caldo e temperature estive : 35°C - ma l’afa aumenterà ancora : Massime a 35 gradi in pianura, zero termico a 4.500 metri. L’anticiclone di origine nordafricana ha portato la prima fiammata di caldo estivo, dopo la parentesi fuori stagione di fine aprile, in Piemonte. caldo torrido che nei prossimi giorni diventerà di tipo afoso, con calo di qualche grado delle temperatura ma aumento dell’umidità. Lunedì nuvole, con qualche temporale sulle zone alpine e prealpine. Oggi la rete Meteo di Arpa ...