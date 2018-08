Meteo | caldo afoso ma arrivano i temporali Ultime notizie | le temperature si abbasseranno

Meteo - altra settimana bollente : caldo da Nord a Sud - ma è in arrivo un leggero calo delle temperature : Un'altra settimana di caldo e afa per gli italiani, da Nord a Sud. Durante i prossimi giorni, però, ci sarà un leggero abbassamento delle temperature rispetto ai valori altissimi della scorsa settimana. In arrivo, soprattutto da metà settimana, qualche temporale sparso che porterà un leggero calo dell'afa.Continua a leggere

Meteo : dagli autisti dei pullman in gonna ai 40°C degli ospedali - ecco 7 cose che dimostrano il caldo che sta soffocando l’Europa : Gran parte d’Europa è nella morsa di una forte ondata di caldo. Dalle renne in spiaggia in Finlandia, agli autisti dei pullman in Belgio, agli ospedali, ecco 7 cose che dimostrano il super caldo nel Vecchio Continente. 1. l’Europa meridionale è bollente Spagna, Portogallo e Francia meridionale stanno affrontando temperature record. Il Portogallo ha superato i 45°C in questi giorni e il weekend si preannuncia ancora più incandescente, con alcuni ...

Previsioni Meteo - l’ondata di caldo in Europa proseguirà anche la prossima settimana : temperature altissime e rischio incendi : La fatale e potenzialmente storica ondata di caldo in atto rimarrà sull’Europa occidentale fino all’inizio della prossima settimana, spiega AccuWeather, autorevole centro Meteorologico statunitense. In Spagna sono già 2 le vittime del forte caldo. Le temperature sono salite di 6-12°C sopra la media dalla Penisola Iberica alla Germania e alla Polonia ieri, 3 agosto, e condizioni simili sono attese per oggi. Le massime raggiungeranno i 29°C a ...

Allerta rossa per il caldo in 12 città - ma arrivano i temporali : è un Meteo pazzo : Il dipartimento della Protezione civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse: previsti...

Meteo - Europa nella morsa del caldo : due morti in Spagna - gli incendi devastano il Portogallo [DETTAGLI] : caldo torrido in tutta Europa, con temperature altissime che stanno causando danni e disagi. In Spagna, dove le temperature hanno raggiunto i 44 °C, due uomini hanno perso la vita. In Portogallo è stato registrato il record dei 45 °C. La Spagna è uno dei Paesi maggiormente colpiti dal caldo torrido. Due persone sono morte oggi, un 78enne a Murcia nel sud, e un uomo di mezza età a Barcellona, mentre una terza persona è stata ricoverata per un ...

Previsioni Meteo Europa - c’è il rischio di un’incredibile anomalia di super caldo fino ad ottobre [DETTAGLI] : Giugno e luglio hanno portato un’estate molto calda in molti Paesi europei, con temperature di oltre 30°C persino in Scandinavia e nel Regno Unito. E dopo settimane di caldo rovente che ha provocato incendi e carenze idriche, l’Europa potrebbe ritrovarsi con temperature superiori alla media anche in autunno, dal momento che gli esperti prevedono che il tempo caldo e asciutto possa durare fino ad ottobre. Inoltre, sono previste precipitazioni ...

Meteo Ferragosto : caldo nella norma dopo l'anticiclone africano : Temperature nella media del periodo cioè intorno ai 33-34 gradi al Nord ma senza umidità, quindi ampiamente sopportabili rispetto al caldo tropicale dei giorni scorsi, con eccezione della Pianura Padana dove ci potrà essere qualche grado in più; un pò di refrigerio al Centro Sud con qualche temporale pomeridiano su Alpi e Appennini.E per Ferragosto la situazione dovrebbe mantenersi costante, con sole ...

Ancora molto caldo in Liguria : avviso Meteo di Arpal - a Genova bollino rosso fino a domenica : Ancora caldo in Liguria e nuovo avviso meteorologico legato all’elevato disagio fisiologico emesso da Arpal. Per oggi, venerdì 3 agosto, si prevede, infatti, un ulteriore lieve aumento delle temperature sulla costa per effetto foehn; una condizione che potrebbe persistere domani, sabato 4 agosto con valori molto alti anche nelle ore notturne. domenica 5, in tutta la regione, Ancora condizioni di elevato disagio fisiologico per caldo, più marcate ...

Meteo Belluno - Arpav : Luglio 2018 “più caldo e più piovoso e instabile del normale” : Il mese di Luglio 2018, in provincia di Belluno, “è risultato più caldo e generalmente più piovoso e instabile del normale“: lo riporta l’Agenzia Ambientale Arpav nella consueta analisi Meteo. “Il mese centrale e più rappresentativo dell’estate Meteorologica 2018 ha presentato i tipici caratteri della stagione estiva in montagna, ovvero molte giornate calde, alcune con tempo stabile ed altre, piuttosto numerose, con i ...

Meteo 'pazzo' tra caldo torrido e grandinate : cosa ci aspetta nel weekend : Al Nord la pioggia ha mitigato le alte temperature degli ultimi giorni, con i temporali che potrebbero spostarsi verso il...

Caldo - 11 città da bollino rosso Allarme ozono (in Lombardia) e traffico : via all’esodo Meteo : L’ondata di calore non si arresta: nella penisola iberica si potrebbe battere il record europeo di 48 gradi (Atene 1977). ozono: il doppio dei limiti in Pianura padana

Meteo - dopo il grande caldo arrivano temporali e grandine : allerta anche a Roma : dopo il grande caldo, arrivano i temporali. Qualche rovescio ha già raggiunto nelle scorse ore le nostre regioni settentrionali, raggiungendo anche le pianure e mitigando un pò il grande caldo di ...

Meteo weekend - termina l'ondata di caldo : arrivano i temporali - soprattutto al Centro-Sud : Si indebolisce l'alta pressione africana sul Mediterraneo e arrivano le perturbazioni, con precipitazioni localmente molto intense, specialmente a Sud e sulle isole. Ma il caldo ci accompagnerà ancora a lungo, seppur non come la situazione vista questa settimana.Continua a leggere

Caldo infernale - tregua in Campania : tornano temporali e allerta Meteo : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali con conseguente criticità idrogeologica di colore giallo, valido dalle 11 alle 20 di...