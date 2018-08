Mercurio retrogrado | come trasformarlo da pericolo a risorsa

Mercurio retrogrado : come trasformarlo da pericolo in una risorsa : Da qualche giorno e fino al 19 agosto dovremo fare i conti con Mercurio retrogrado. Ma niente panico: anche questa particolare circostanza astrologica può essere utilizzata a nostro vantaggio. Per prima cosa è opportuno capire che cosa sia Mercurio retrogrado e in quale modo può influenzare la nostra vita di ogni giorno. Un pianeta diventa retrogrado quando attraversa un periodo in cui dal punto di vista astrologico sembra rallentare il proprio ...