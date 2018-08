Mercoledì a Una Montagna di Libri di Cortina | Claudio Cerasa presenta ' Abbasso i

UNA VITA - anticipazioni puntata di Mercoledì 1° agosto 2018 : anticipazioni puntata 509 (seconda parte) e 510 di Una VITA di mercoledì 1° agosto 2018: Trini consiglia a Felipe di tentare una riappacificazione con Celia, che a suo dire prova ancora qualcosa per lui. Alla “Deliciosa”, Leonor trova Melero che parla tranquillamente con Pablo e Habiba. Teresa intende trasferirsi a casa di Celia mentre, in commissariato, Felipe cerca di convincere Fernando a parlare… Cayetana svela a Teresa di ...

Lissone abbatte una casa Aler : demolizione al via Mercoledì : Ci sarà anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana mercoledì mattina all'inaugurazione dei lavori di demolizione di uno dei vecchi edifici Aler rimasti in piedi all'ex quartiere Ls1. ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di Mercoledì 25 luglio 2018 : anticipazioni puntata 502 e 503 (prima parte) di Una VITA di mercoledì 25 luglio 2018: Fernando se la prende con Teresa per averlo trasformato in un mostro. Celia va a trovare Teresa, ma Cayetana trova una scusa e non le permette di vederla. Fernando vieta a Teresa di uscire di casa e accompagnare alla carrozza il piccolo Tirso, che trascorrerà qualche settimana al Collegio De La Serna. Elvira vorrebbe capire se suo padre è coinvolto nella morte ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di martedì 17 e Mercoledì 18 luglio 2018 : anticipazioni puntata 495 di Una VITA di martedì 17 e mercoledì 18 luglio 2018: Elena accetta di dare a Mauro le prove che cerca, a condizione che protegga suo padre. Giunto in ospedale, tuttavia, Mauro trova l’uomo morto e comprende che c’entrano qualcosa Ursula e Cayetana; Felipe gli fornisce una lettera del defunto per la figlia… Susana rivela a Simon di averlo abbandonato in quanto la sua nascita fu il frutto di una ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di Mercoledì 11 luglio 2018 : anticipazioni puntata 490 (seconda parte) e 491 (prima parte) di Una VITA di mercoledì 11 luglio 2018: Poco prima di essere trasferita in prigione, Elena riceve a sorpresa le chiavi delle manette da uno sconosciuto e riesce così a scappare. Si tratta in realtà di un piano di Mauro, che la sequesta e la chiude in albergo sperando di farla confessare tutto. San Emeterio intanto ha dato appuntamento a Teresa per avvisarla, ma lei è bloccata in casa ...

Rosolini - Mercoledì la prima Seduta del nuovo Consiglio comunale : La Presidente del Consiglio comunale uscente, Maria Concetta Iemmolo, ha convocato la prima riunione del nuovo Consiglio comunale per giorno 18 luglio 2018 alle ore 20,00 presso l'aula consiliare di ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di Mercoledì 4 luglio 2018 : anticipazioni puntata 483 (seconda parte) e 484 di Una VITA di mercoledì 4 luglio 2018: Teresa torna a casa e Fernando le fa capire con forza che ne ha abbastanza e che vuole portarla lontano da Acacias, in un lungo viaggio intorno al mondo. Elvira confessa a Maria Luisa che ama Simon e che non intende arrendersi, ma non sa che il padre Arturo vuole farla fidanzare con un uomo d’affari turco. Il nuovo commissario è l’ispettore ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di Mercoledì 27 giugno 2018 : anticipazioni puntata 477 e 478 (prima parte) di Una VITA di mercoledì 27 giugno 2018: Leonor giunge in Calle Acacias accompagnata da una donna di colore di nome Habiba. La Hidalgo, sconvolta e distaccata, racconta ai suoi cari di avere trascorso gli ultimi mesi da schiava sull’isola di Fernando Poo e che è solamente grazie a Habiba se è ancora viva. Simon lascia Elvira senza alcuna spiegazione, ma lei, non credendo che il giovane non la ...

Una Vita Anticipazioni Mercoledì 20 giugno 2018 : Le indagini sulla morte di Mauro subiscono una svolta : La polizia scopre che la morte di Mauro non è stata un suicidio. Intanto Elvira passa la notte con Simon, mentre Cayetana e Ursula cominciano a preoccuparsi.

UNA VITA - anticipazioni puntata di Mercoledì 20 giugno 2018 : anticipazioni puntata 469 (seconda parte) e 470 di Una VITA di mercoledì 20 giugno 2018: Susana si accorge di Elvira e Simon in atteggiamento equivoco poco prima di lasciare Acacias. Celia festeggia la sua nuova occupazione con Consuelo e Trini, ma la sua felicità è turbata dalla lettera del vescovado, che fissa la data per l’annullamento del matrimonio. Teresa, ancora triste per la morte di Mauro, non sa se sposare o meno Fernando. Felipe ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di Mercoledì 13 giugno 2018 : anticipazioni puntata 464 (seconda parte) e 465 (prima parte) di Una VITA di mercoledì 13 giugno 2018: Rosina rivela alle amiche che si è sposata, ma alcune di loro la prendono in giro e lei fa una piazzata. Successivamente, Liberto le dice che una coppia è stata ricoverata in gravi condizioni in Marocco, e lei ha paura che si possa trattarsi di Leonor e Pablo. Huertas si reca con Celia alla pensione di Felipe e la fa nascondere in modo che ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di Mercoledì 6 e giovedì 7 giugno 2018 : anticipazioni puntata 461 di Una VITA di mercoledì 6 e giovedì 7 giugno 2018: Susana approfitta dell’assenza di Simon per andare nella stanza di quest’ultimo in soffitta, dove trova i suoi ricordi e li brucia. Felipe intende trasferirsi in una pensione, intanto Celia torna ad Acacias con vestiti più moderni e una nuova acconciatura, e Consuelo la accoglie a braccia aperte. Servante è ancora convalescente dopo l’incidente con il ...