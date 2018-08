Mercato Lazio | tutti gli esuberi da piazzare | le novità

CalcioMercato Juventus - Sturaro : Fiorentina o Lazio : TORINO - Dopo Marko Pjaca , trasferitosi in prestito alla Fiorentina , il prossimo a lasciare la Juventus potrebbe essere Stefano Sturaro. Il 25enne jolly ligure è ancora fermo ai box per un problema ...

CalcioMercato Lazio - prima offerta di rinnovo a Milinkovic-Savic - ma la Juventus prepara il piano per strapparlo a Lotito : Per il centrocampista serbo servono almeno 120 milioni, l’ad della Juventus studia la cessione di Pjanic per poter poi andare all’assalto Il futuro di Milinkovic-Savic non è ancora scritto, il serbo potrebbe lasciare la Lazio a fronte di un’offerta di 120 milioni. Lotito lo ha detto a chiare lettere e, intanto, lavora per rinnovare il contratto del proprio giocatore, provando ad allungargli la scadenza al 2024 con un ...

CalcioMercato Milan – Pazza idea Milinkovic-Savic : cifre shock e inserimento di un big per convincere la Lazio : Il Calciomercato del Milan non si è ancora concluso: Pazza idea Milinkovic-Savic, oltre 100 milioni (in due anni) più l’inserimento di Bonaventura per convincere la Lazio Estate caldissima per il Calciomercato del Milan. Dopo i botti dello scorso agosto, l’unica nota lieta della gestione cinese, conclusasi poi nel modo in cui tutti conosciamo, nell’estate attuale il Milan vuole giocare un ruolo da protagonista sul ...

CalcioMercato Lazio - niente addio per Milinkovic-Savic : i bookies convinti della sua permanenza in biancoceleste : Secondo le quote dei bookmakers, il centrocampista serbo rimarrà un’altra stagione alla Lazio Claudio Lotito vuole blindarlo aumentandogli l’ingaggio e prolungandogli il contratto. In più lo stesso presidente della Lazio, ha dichiarato che fino a ora per Sergej Milinkovic Savic sono arrivate solo proposte indecenti. LaPresse/Gerardo Cafaro Ossia, nessuno ha offerto quanto chiesto dal patron biancoceleste che, si sa, è ...

CalcioMercato Lazio - Tare : 'Noi più forti - Milinkovic non si vende' : Parla poco, ma quando lo fa scuote tutto il mondo Lazio. In occasione della presentazione dei 7 nuovi acquisti, il direttore sportivo biancoceleste ha parlato così dei prossimi movimenti di mercato ...

Mercato dell'auto - riprendono quota le immatricolazioni in Italia : Il Mercato dell'auto torna a spingere sull'acceleratore. Nel mese di luglio infatti sono riprese le immatricolazioni, che sono salite del 4,42% rispetto ad un anno fa. Complessivamente le nuova immatricolazioni sono state 152.393. I dati del Mercato dell'autoSi tratta senza dubbio di un risultato positivo, soprattutto alla luce del deludentissimo -7,3% che era stato registrato a giugno. Va detto però che questa impennata di luglio è ben ...

Lazio - arriva Milinkovic-Savic ma il calcioMercato può regalare ancora sorprese : L’assenza nella giornata di ieri di Milinkovic-Savic aveva preoccupato i tifosi della Lazio, il centrocampista infatti non si è presentato per le visite mediche, tante voci di mercato poi il motivo ha un pò tranquillizzato tutti: Milinkovic ha perso il volo a causa di un incidente. Il serbo ha svolto le visite mediche nella giornata di oggi ma il futuro del calciatore è ancora tutto da scrivere. Lotito ha sempre confermato di ...

Mercato Lazio - spunta il retroscena : su Correa anche l'Inter : Visite mediche per Correa e Badelj: la Lazio piazza due colpi. Per sostituire Felipe Anderson Tare ha scelto l'ex Sampdoria Correa, e spunta un retroscena. Come riporta il 'Corriere dello Sport' la Real Sociedad aveva offerto di più, e il Siviglia per un momento ci ha riflettutom anche l'Inter ha provato l'inserimento nella trattativa. Alla fine il Siviglia lo ha ceduto alla Lazio per ...

CalcioMercato Lazio - Milinkovic-Savic non si presenta per le visite mediche : sorpresa in casa biancoceleste : Il centrocampista serbo non si è presentato in Paideia per le visite mediche pre-stagionali con la Lazio Non si è presentato Sergej Milinkovic-Savic in Paideia questa mattina, il centrocampista serbo avrebbe dovuto sostenere le visite mediche pre-stagionali con la Lazio ma la sua auto non è mai arrivata. Una situazione che ha spiazzato tutti, giornalisti compresi, che attendevano il classe ’95 presso l’istituto clinico ...

Mercato Lazio - Basta in partenza : tutti i possibili sostituti : CALCIOMercato Lazio - Come riporta il Corriere dello Sport, la società potrebbe acquistare un altro esterno in caso di partenza di Basta: sul taccuino di Tare c'è Lainer del Salisburgo. In passato ...

Lazio - Inzaghi Mercato ok ma ora teniamoci Milinkovic' : AURONZO DI CADORE - Con l'amichevole contro la Spal si conclude di fatto la prima parte del ritiro della Lazio, quello ad Auronzo di Cadore. La squadra biancoceleste adesso tornerà a Roma, abbraccerà ...

CalcioMercato Lazio - Inzaghi : 'Milinkovic-Savic è sereno - ma tutto può succedere. Felice per Badelj e Correa' : Amichevole contro la Spal in vista, ma la copertina della conferenza stampa di Simone Inzaghi se la prende il Calciomercato. L'allenatore della Lazio ha parlato così delle mosse della società dal ...