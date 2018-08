Mentre nel mondo cala la fiducia | la Svizzera può fare eccezione?

Escursionista cade Mentre passeggia nel bosco : Vigili del fuoco impegnati nei boschi di Gavigno, nel comune di Cantagallo, per soccorrere un Escursionista di 65 anni

Ha un malore Mentre fa il bagno : turista romano annegato nel Teramano : Un turista romano di 80 anni, è annegato questa mattina nel tratto di mare all'altezza della spiaggia libera in prossimità dello chalet Il Canarino, nella zona sud di Tortoreto Lido, Teramo,. Secondo ...

Finisce in auto nel canale Mentre va a cena dalla fidanzata : Alessandro muore a 20 anni : Il giovane per cause ancora da accertare è finito in un canale in provincia di Bologna: è riuscito a uscire dall'abitacolo della sua auto, ma non a mettersi in salvo.Continua a leggere

AG : donna scomparsa Mentre nuotava nel fiume : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Perugia - schianto nella notte : Eleonora muore a 20 anni Mentre torna da una festa : Eleonora Polenzani, 20 anni il prossimo settembre, è morta mentre viaggiava a bordo della sua auto sulla strada provinciale 100 tra Pistrino e Fighille, in provincia di Perugia. Ancora da accertare le cause della tragedia. Illesa un'amica che era con lei: stavano tornando da una festa.Continua a leggere

Carabiniere e vigilante travolti e uccisi nel Napoletano Mentre rilevavano un incidente : grave un altro carabiniere : Due carabinieri e una guardia giurata sono stati travolti da una vettura la scorsa notte a Pomigliano d'Arco, sulla strada statale 7 bis di Terra di lavoro, mentre erano in corso degli...

Empoli - 42enne in gravidanza muore Mentre è ricoverata nel reparto di ostetricia : La donna era ricoverata da sei giorni per alcuni problemi e con rischio di disidratazione. Intorno alle 7.30 l'ostetrica di turno si è accorta che la donna era in stato di incoscienza e ha lanciato l'allarme. I medici sono intervenuti immediatamente ma purtroppo per la paziente non c'è stato nulla da fare.Continua a leggere

Torna a casa e scopre moglie e amante morti asfissiati nel garage Mentre facevano sesso : L'uomo era Tornato a casa dopo il lavoro e, non trovando la moglie nell'abitazione, era andato a cercarla nel garage. I due amanti morti mentre facevano sesso in auto a causa delle esalazioni da monossido di carbonio.Continua a leggere

Temperatura supera i 40 gradi - postina muore nel furgone Mentre fa le consegne : La donna di 63 anni ritrovata esanime nle furgone delle consegne alle tre del pomeriggio quando la Temperatura locale ha superato di molto i 40 gradi.Continua a leggere

Lutto nello spettacolo italiano : è morta Mentre era in vacanza con i figli. Addio a un vero simbolo del paese : Era una vera artista ma ha lasciato questa terra. Enorme la tristezza di tutti che non erano pronti a doverle dire Addio. È morta a Siracusa, a 86 anni, Lidia Togni, la signora del circo. “La sua era una missione specifica – ha fatto sapere la famiglia Togni Canestrelli – quella di portare felicità e gioia con i suoi spettacoli in tutto il mondo, che avrà un seguito con i suoi figli Davide, Liviana e Vinicio”. Nata a Ragusa nel 1932, ...

Bimba di 20 mesi rischia di annegare Mentre fa il bagno nella piscinetta : Una bambina di 1 anno e 8 mesi è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Padova dopo aver rischiato di annegare stamane in una piscinetta alta 60 centimetri. La piccola, residente a Salzano ...

Ladri nella villa di Bocelli a Forte dei Marmi Mentre il tenore dormiva : Paura per il tenore Andrea Bocelli che stava trascorrendo la notte nella sua villa sul lungomare a Forte dei Marmi in Toscana. Alcuni rapinatori, infatti, hanno tentato di entrare in casa: sono solo ...

Andrea Bocelli - rapinatori fanno irruzione nella villa di Forte dei Marmi Mentre il tenore dorme : Paura per il tenore Andrea Bocelli che stava trascorrendo la notte nella sua villa sul lungomare a Forte dei Marmi in Toscana. Alcuni rapinatori, infatti, hanno tentato di entrare in casa: sono solo ...

Bocelli - paura nella notte : assalto alla villa di Forte dei Marmi Mentre lui dorme : paura per il tenore Andrea Bocelli che stava trascorrendo la notte nella sua villa sul lungomare a Forte dei Marmi in Toscana. Alcuni rapinatori, infatti, hanno tentato di entrare in casa: sono solo ...