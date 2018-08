Meno inquinamento e spreco di energia? Cominciamo col ridurre i sensi unici

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 agosto 2018) Quest’anno, la sindaca del mio comune ha deciso di mettere a senso unico una strada che prima era a doppio senso. La strada è effettivamente stretta, il che aveva causato problemi quando alcuni veicoli molto larghi, tipo camper, ci si erano infilati dentro. E’ anche vero, però, che il provvedimento costringe chi la usa a farsi circa 6 km invece che poche centinaia di metri se uno deve fare tutto il giro che il nuovo senso unico ti forza a fare. Il risultato è stata una protesta diffusa che ha fatto sì che alcuni cittadini abbiano rimosso i cartelli di divieto di accesso e li abbiano buttati via – cosa ovviamente da non farsi, ma un’indicazione di quanto queste decisioni possano avere delle conseguenze anche importanti. In un post precedente, ho raccontato di come un senso unico in un altro comune vicino a Firenze abbia creato tanti e tali problemi da costringere l’amministrazione a ...