Maxi incendio a Bologna dopo un incidente in tangenziale : feriti | : Le fiamme sono state seguite da violenti boati. Interessata una zona alla periferia della città. Il raccordo autostradale di Casalecchio è stato chiuso in entrambe le direzioni

Maxi incendio a Bologna - esplosioni in zona Borgo Panigale : feriti - : Le fiamme sono state seguite da violenti boati. Interessata una zona alla periferia della città. Il raccordo autostradale di Casalecchio è stato chiuso in entrambe le direzioni

INCENDIO A PIETRASANTA : CITTADINI CHIUSI IN CASA/ Video - ultime notizie : Maxi colonna di fumo visibile : In località PIETRASANTA nel livornese, un grosso INCENDIO in una azienda di materiale edile ha costretto il comune a ordinare i CITTADINI a non uscire di CASA(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 16:48:00 GMT)

Maxi incendio in un capannone - statale chiusa : "Chiudete le finestre" | Foto e video : Allarme a Pietrasanta (Lucca). Una colonna di fumo nero si è levata nel cielo. Chiuso un tratto della statale Aurelia

Maxi incendio di rifiuti a Pascarola - la Procura non esclude il dolo : Per ora l'ipotesi è di incendio colposo ma molto presto non si esclude da parte degli inquirenti che il fascicolo aperto dalla Procura di Napoli Nord sul Maxi rogo che ha devastato a Caivano, in piena ...

Maxi incendio di rifiuti a Pascarola - ?la Procura non esclude il dolo : Per ora l'ipotesi è di incendio colposo ma molto presto non si esclude da parte degli inquirenti che il fascicolo aperto dalla Procura di Napoli Nord sul Maxi rogo che ha...

Maxi incendio nella Terra dei Fuochi - fumo nero a Caivano/ Video - ultime notizie : fiamme ancora non domate : incendio a Caivano, rifiuti in fiamme: rischio nube tossica. Video ultime notizie: enorme colonna di fumo nero visibile da diversi chilometri di distanza, vigili del fuoco al lavoro(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 10:03:00 GMT)

TERRA DEI FUOCHI - Maxi incendio A CAIVANO/ Ultime notizie video : sindaco Marcianise - “ci stanno uccidendo!” : INCENDIO a CAIVANO, rifiuti in fiamme: rischio nube tossica. video Ultime notizie: enorme colonna di fumo nero visibile da diversi chilometri di distanza, vigili del fuoco al lavoro(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 23:10:00 GMT)

Maxi incendio nella Terra dei Fuochi - a fuoco capannone : aria irrespirabile : NAPOLI - Uno spaventoso incendio è divampato nella zona industriale di Caivano. Una piattaforma di riciclo e trattamento ecologico è andata in fiamme nella zona Pascarola. Un'enorme coltre di fumo...

Brucia ancora la Terra dei fuochi : Maxi incendio nella zona industriale di Pascarola : Nuovo incendio nella Terra dei fuochi. In fiamme una fabbrica del gruppo De Gennaro nella zona industriale di Pascarola, nel territorio comunale di Caivano, a ridosso tra le province di Napoli e...

La Terra dei fuochi brucia ancora : Maxi incendio sul litorale domitio : Non c'è pace per la Terra dei fuochi. Nonostante i proclami dell'ultimo periodo il territorio continua a bruciare senza sosta. Questo pomeriggio tra Varcaturo e Castelvolturno si è sviluppato un maxi ...

Maxi incendio nella notte in un parcheggio a Catanzaro - 6 le auto coinvolte : avviate indagini : Catanzaro " Maxi incendio nella notte in un parcheggio a Catanzaro, nel quartiere Gagliano. Sei delle diverse auto parcheggiate nell'area tra via per Gimigliano e via F. Scerbo, sono state interessate ...

Maxi incendio in ditta profumi a Milano : Un Maxi incendio divampato ieri sera intorno alle ore 23 in una ditta di profumi a Liscate in provincia di Milano. Domato stamattina intorno alle 7

Maxi incendio in azienda : Maxi incendio in un'azienda per lo smaltimento di rifiuti speciali a Piediripa, Macerata . I Vigili del Fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme. ''Sul posto - si legge in un tweet - 51 vigili del ...