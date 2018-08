Massimo Cacciari | il virus dell' appellite lo contagia | dove si spinge | su Repubblica

La Ginestra 2018 : Il Premio letterario conferito al professor Massimo Cacciari : ... ma, ben più radicalmente, una dimensione spirituale, [ ] Il caro immaginar non vive altrove, in un altro mondo rispetto all'acerbo vero, ma ne costituisce piuttosto la critica immanente». E la forma ...

Massimo Cacciari - taglio ai vitalizi : ecco quanto prenderà l'ex parlamentare : Con il taglio dei vitalizi Massimo Cacciari, sindaco di Venezia dal 1993 al 2000 e poi dal 2005 al 2010 e deputato comunista per due legislature dal 1976 al 1983 si vedrà una decurtazione di 3.173 ...

Piceno d'Autore - rinviato l'appuntamento con Massimo Cacciari : Nei prossimi giorni comunicherà la nuova data in cui terrà in piazza dell'Aquila una prolusione sul tema 'Scienza e Coscienza. L'uomo alla ricerca del vero'. Ricordiamo che Piceno d'Autore proseguirà ...

Massimo Cacciari a valanga - bastonate su Matteo Renzi : 'A calci in c*** - fanno le comiche'. Pd - finirà in disgrazia : 'Questi fanno le comiche, sono da prendere a sculacciate, anzi a calci in culo visto che non sono più bambini'. A parlare è Massimo Cacciari , intervistato dal Fatto quotidiano , e 'questi' sono ...

"Salvini è un piccolo Machiavelli Di Maio una mummia sorridente" Massimo Cacciari ad Affaritaliani.it : Governo Lega-M5S, Massimo Cacciari ad Affaritaliani.it: "Salvini dal punto di vista politico è stato finora straordinario e si è dimostrato davvero in gamba. Anche se detesto molte cose che dice e che fa, ha dimostrato una grande abilità politica. Salvini è un piccolo Machiavelli..." Segui su Affaritaliani.it

Massimo Cacciari - la punizione corporale per Matteo Renzi : 'Ora se ne va in giro per il mondo? Andrebbe preso a...' : Renzi ha annunciato di voler sparire per qualche mese dalla politica per girare il mondo e tenere conferenze , pagato, . Un annuncio un po' tardivo secondo l'ex sindaco di Venezia che a l'Espresso ha ...

Massimo Cacciari : 'Vi spiego perchè su Paolo Savona Mattarella ha esagerato' : ... ma non all'Economia. Il filosofo ed ex sindaco di venezia spiega anche perchè: 'Ma che minaccia reale volete che fosse uno come il professor Savona, che ha passato una vita a braccetto con governi, ...