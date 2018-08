“Martina e Andrew | scoperti!” Gianpaolo Quarta è una furia | è caos dopo Temptation Island

caffeinamagazine

(Di lunedì 6 agosto 2018)è riuscita nel suo intento: il reality show, conclusosi settimana scorsa, ha fatto breccia nel cuore di una coppia. Nello specifico parliamo die Martina, i due giovani fidanzati che non sono riusciti a superare le tentazioni della Sardegna. In particolare Martina,la crisi con l’ex fidanzato, ha trovato serenità e nuova linfa vitale in: Andrea Del Corso è l’uomo soprannominato ‘occhi di ghiaccio’ che ha scombinato i piani di bella Martina. Come testimoniato dai social network, infatti, la coppia è ufficialmente sbocciatal’esperienza in terra sarda: Sebastiani e Del Corso sono volati alla volta di Ibiza per trascorrere il mese di agosto. Alcune settimane di relax a Ibiza, insieme a Lara e Luca Deffré, oltre a Cecilia Rodriguez – sorella di Belen – e Ignazio Moser. Una notizia che ha mandato su tutte ...