Martin Garrix e Sean Paul al Parco Archeologico di Selinunte

Martin Garrix ha pubblicato la nuova canzone "High On Life" ft. Bonn

Come seguire Tomorrowland in tv con Martin Garrix e David Guetta il 29 luglio : Da Martin Garrix a David Guetta, tutte le istruzioni su Come seguire Tomorrowland in tv il 29 luglio. La manifestazione si ripete ormai dal 2005, nella solita location situata nei pressi della cittadina di Boom, in Belgio. Come di consueto, la serata conclusiva sarà trasmessa in Italia su Rai4, a partire dalle 20,55. Anche i fan italiani potranno quindi partecipare virtualmente alla kermesse collegandosi all'orario indicato per assistere ...

Sul tram con Martin Garrix : Coloro che si trovavano a Milano nei giorni scorsi lo avranno sicuramente notato. Stiamo parlando del tram bianco, personalizzato con le immagini della nuova campagna A|X Armani Exchange, che si è aggirato per le strade della città per tutta la settimana con una missione. Anzi due.LEGGI ANCHEGli abbinamenti di colore più sorprendenti dell'estate Oltre a dare la possibilità al pubblico di scoprire e acquistare i capi della nuova collezione a ogni ...

Fedez e Chiara Ferragni ospitano Martin Garrix - il dj dorme sul divano della coppia dopo il concerto a San Siro (video) : Fedez e Chiara Ferragni ospitano Martin Garrix nel loro appartamento di Milano! Il noto dj originario dell'Olanda ha fatto tappa venerdì 29 giugno a Milano per un unico concerto all'Ippodromo di San Siro. Come accadde lo scorso anno, Fedez ha raggiunto il dj dietro le quinte dell'evento: proprio nel 2017 fu il rapper italiano ad insegnare a Martin Garrix l'ormai celebre frase "130 Martin Garrix si vola", tratta da un esilarante video di un ...

Scaletta di Martin Garrix a Milano - all’Ippodrono Snai San Siro il 29 giugno : ultimi biglietti - meet&greet e info utili : Martin Garrix a Milano stasera, venerdì 29 giugno: il re dell'elettronica è atteso nel nostro Paese oggi per un concerto in occasione del Milano Summer Festival. L'evento è in programma presso l'Ippodromo Snai di San Siro ed è la prima delle due date della tournée italiana del giovanissimo Martin Garrix. Il prossimo appuntamento nella penisola è in programma per l'11 agosto prossimo a Castelvetrano presso il Parco Archeologico di Selinunte in ...

AX Armani Exchange e il dj Martin Garrix insieme a Milano : Un tram che si trasforma in un negozio, ma che soprattutto potrebbe permettere di vivere un’esperienza davvero unica. Dal 23 al 28 giugno la linea A|X Armani Exchange porta a Milano una speciale iniziativa che arriva dritto al cuore della metropoli meneghina e vede come protagonista il DJ di fama internazionale Martin Garrix, testimonial del marchio. Nel corso della settimana un tram personalizzato A|X Armani Exchange si muoverà infatti ...

Martin Garrix - Concerto Milano Summer Festival 2018/ Ippodromo di San Siro : orari - biglietti e scaletta : Martin Garrix, Concerto Milano Summer Festival 2018 all'Ippodromo San Siro oggi, venerdì 29 giugno: orari, biglietti e scaletta dello show del re dell'elettronica.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 05:26:00 GMT)

Martin Garrix feat. Khalid : è uscito il video del nuovo singolo 'Ocean' : Quando uno dei dj e producer più famosi al mondo e una delle stelle nascenti del pop internazionale uniscono le forze, il risultato non può che essere SUPER! via GIPHY Stiamo parlando di Martin Garrix e Khalid che hanno collaborato nella ...

