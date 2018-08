Marathon Mtb del Vulture | meno di un mese al via della quinta edizione

Mondiale MTB : che Marathon sotto le Tre Cime di Lavaredo! : ... BL,, passando per località affascinanti come il Lago di Misurina, la Foresta di Somadida, Monte Piana e soprattutto le Tre Cime ma valorizzando anche aree meno conosciute dal mondo delle due ruote. ...

Mtb – A Roma la presentazione dell’UCI Marathon World Championship 2018 : Lunedì 30 luglio, presso la Sala Giunta del CONI, verranno illustrati i dettagli del Mondiale in programma il 15 settembre che vedrà tra i protagonisti le straordinarie Tre Cime di Lavaredo, riconosciute dall’UNESCO Patrimonio Naturale dell’Umanità L’attesa per l’UCI MTB Marathon World Championship 2018 sta per terminare. Lunedì 30 luglio a Roma, alle ore 12.30 presso la Sala Giunta del CONI, verranno illustrati i ...