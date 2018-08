Manifatturiero | come funziona l’impresa olonica e perché può salvare le Pmi

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 agosto 2018) Continua da qui I romani, quelli doc di un paio di millenni fa, hanno fatto del mondo polpettehanno voluto. La leva fondamentale del loro potere di conquista era l’esercito. Eppure erano armate che non aveva risorse sostanzialmente diverse rispetto a quelle dei nemici che dovevano affrontare. Tutti disponevano di spade, di archi e frecce, di elmi, di scudi, di protezioni corporali di varia foggia ed efficienza, ma i romani sbaragliavano chiunque alla grande.? Avevano inventato una sorta di “carro armato”, micidiale ma che non aveva né cingoli né motore né cannone, aveva soltanto una corazzatura. Il trucco era di assettare le coorti, con le loro spade e i loro scudi (e assolutamente nulla in più), in modo da formare la testuggine. Questi soldati avevano adottato scudi in forme rettangolari e potevano avanzare fin sotto le mura della città da espugnare ...