Maltempo | violenti temporali sulle Alpi | disastro in Val Ferret per una frana su un

(Di lunedì 6 agosto 2018) Situazione complicata per via delin Valle D’Aosta, dove si sono verificate diverse frane. In particolare ilin Valnel pomeriggio ha provocato almeno un morto dopo un violento nubifragio nel territorio comunale di Courmayeur. La vittima, sorpresa dalla colata di fango e detriti mentre si trovava a bordo della propria auto che è stata trascinata via dalla corrente, è rimasta incastrata nelle lamiere della sua auto, a sua volta investita e trascinata dalla massa di fango e detriti. Il corpo non è stato ancora recuperato e quindi non è stato ancora possibile identificare la vittima. La strada, poco prima delle 18, era molto trafficata e non e’ escluso che ci possano essere altre vittime: “Dai primi sorvoli e’ emerso il coinvolgimento di alcune auto. I soccorsi stanno operando per capire se possano esserci persone coinvolte, eventualità che ...