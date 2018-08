Maltempo Sardegna | colpiti da un fulmine | i due non sono in pericolo di vita

Maltempo : eccezionale grandinata nel centro della Sardegna : Estate di caldo e allerta incendi in Sardegna, ma questo agosto regala colpi di scena: un’ondata di Maltempo ha colpito la parte centrale dell’isola che è stata interessata da un’eccezionale grandinata che ha creato alcuni disagi per gli automobilisti che transitavano sulla Statale 131 all’altezza dell’altopiano di Campeda, nel territorio di Nuoro. Una coltre bianca, alta circa 30 centimetri, ha ricoperto la strada ...

Maltempo - forte vento in Sardegna : fuga dalle spiagge - alberi caduti a Sassari : Sardegna spazzata da forti venti, piogge e temporali anche con intensa attività elettrica che hanno costretto turisti e vacanzieri ad abbandonare frettolosamente le spiagge tra le 12 e le 14. Forti raffiche di Libeccio stanno spazzato la Sardegna occidentale e centro settentrionale dove in alcuni punti è stata raggiunta l’intensità di burrasca. Molto mossi il mare e il Canale di Sardegna. A Sassari si registrano diversi interventi dei ...

Maltempo Sardegna : “Allarme grano - verso l’abbandono dei campi sardi” : “Le continue piogge, con i bassi costi del grano, potrebbero dare il colpo di grazia alle aziende cerealicole sarde. L’umidità e le precipitazioni stanno facendo crollare ulteriormente il prezzo che si aggira in alcuni casi intorno ai 15 euro, rispetto ai 21 di partenza, già comunque insufficienti a coprire i costi di produzione”. Questo l’allarme lanciato dal direttore di Coldiretti Sardegna, Luca Saba, dopo le piogge ...

Maltempo Sardegna : rovesci nel Golfo di Cagliari - ecco FOTO e VIDEO : 1/4 Credit: Corrado Mascia ...

Maltempo Sardegna : “Agricoltori in ginocchio - la Regione intervenga” : “L’eccezionale ondata di Maltempo degli ultimi giorni continua a colpire gli agricoltori e gli allevatori sardi. La giunta regionale si deve attivare immediatamente al fianco del mondo delle campagne per far fronte in maniera compatta ed energica ad un momento tanto difficile”. Così in una nota Alessandro Collu, consigliere regionale del Pd, dopo le forti piogge che nelle ultime ore stanno interessando in particolare il sud ...

Maltempo Sardegna - grandinata in Gallura : campi e vitigni devastati : Forte Maltempo in Sardegna, dove la prima domenica d’estate ha portato pioggia e grandine, con conseguenti danni alle coltivazioni e al turismo. campi e colture devastate nel nord est dell’Isola, dopo la spaventosa grandinata che ha colpito ieri pomeriggio il territorio di Tempio Pausania. A rischio soprattutto le viti ma ripercussioni sono attese sull’intero sistema agricolo dell’alta Gallura. Sono bastati pochi minuti ...

Cagliari - Maltempo improvviso e decine di chiamate ai vigili del fuoco in tutto il Sud Sardegna : Piogge e temporali si stanno abbattendo sulla Sardegna da questa mattina. Una bomba d’acqua si è abbattuta su Cagliari e hinterland dopo che ingenti precipitazioni sono state segnalate nella Sardegna centro-orientale. In particolare si registrano allagamenti a Sanluri, Pirri, Settimo San Pietro e Isili. decine le chiamate ai vigili del fuoco in tutto il Sud Sardegna. Il maltempo, che ha riportato l’autunno nei primi scampoli ...

Maltempo - violentissimi temporali in Sardegna : bomba d’acqua a Cagliari - situazione drammatica a Pirri [FOTO e VIDEO] : 1/5 ...

Maltempo - grandine in Sardegna : due statali bloccate : Ondata di Maltempo in Sardegna dal nord al sud dell’Isola. Mentre una bomba d’acqua si abbatteva nel Cagliaritano, con allagamenti nell’hinterland, si registra anche una forte grandinata a Tempio, in Gallura. Nel sud dell’isola due tronchi hanno invaso la carreggiata della statale 130 all’altezza del bivio per Elmas e la vecchia statale 131. La strada e’ stata chiusa nella parte occupata dagli ostacoli. ...

Maltempo sulle vacanze : in arrivo temporali su Sardegna - Sicilia e Calabria : temporali in arrivo su gran parte del Paese e soprattutto su Sardegna, Sicilia e Calabria. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, con allerta ...

Maltempo Sardegna : temporale sul Medio Campidano - la pioggia si sposta verso Sud dell’Isola : Intorno a mezzogiorno un temporale ha interessato il Medio Campidano, in particolare i centri di Guspini, Arbus, Gonnosfanadiga e Villacidro: le precipitazioni si stanno spostando verso il Sud dell’Isola e il Sulcis accompagnate da tuoni e fulmini. Non si registrano disagi. A Cagliari allerta meteo e parchi cittadini chiusi: a causa delle condizioni di criticità moderata che hanno portato la Protezione Civile della Sardegna a diramare ...

Maltempo Sardegna : bombe d’acqua e grandine sul Campidano - disagi : Forte Maltempo nelle due principali isole d’Italia. Mentre le forti piogge hanno investito la Sicilia e in particolare la zona di Canicattì (Ag), nella quale si sono verificati allagamenti e disagi, il Sud della Sardegna è stato colpito da bombe d’acqua improvvise e grandinate. Alla vigilia del primo giorno d’estate numerosi paesi del Campidano sono stati bagnati da piogge intense e, in alcuni casi come a Villacidro e ...

Maltempo Sardegna : improvviso nubifragio tra Macomer e Campeda - ripresa la circolazione dei treni : Ieri pomeriggio un improvviso nubifragio tra Macomer e Campeda, nella Sardegna centrale, ha causato l’allagamento dei binari e la conseguente sospensione del collegamento ferroviario: successivamente, nella notte, la circolazione è tornata regolare sulla linea regionale Macomer-Ozieri-Chilivani. I lavori per ripristinare l’infrastruttura danneggiati si sono conclusi a tarda notte e alle 03:50 è arrivato il via libera da ...

Aquarius ferma davanti a Sardegna per il Maltempo. Salvini : 'Problemi loro' : Finiti nel fondo del Mediterraneo, come altri 800 dall'inizio dell'anno e altre migliaia negli ultimi anni. Mentre l' Aquarius cambia rotta per evitare il maltempo e il suo viaggio verso Valencia ...