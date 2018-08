Maltempo in Algeria | alluvioni nel deserto | sale a 7 il bilancio dei morti

meteoweb.eu

(Di lunedì 6 agosto 2018) E' di sette persone morte il bilancio provvisorio delle intemperie e delle inondazioni che hanno interessato alcune citta' nelle regioni sud e est del paese. E' quanto riferito dalla protezione civile algerina. Nel dipartimento di Tamenrasset, il piu' colpito dalle intemperie, sette persone sono state trovate morte negli ultimi due giorni e un bambino risulta al momento disperso. A In Guezzam, un comune situato nella provincia di Tamenrasset, l'esercito e' intervenuto in soccorso della popolazione locale. In altri dipartimenti nell'est e nel sud del paese, svariati danni materiali sono stati registrati, tra cui strade bloccate e ponti crollati.