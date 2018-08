Maltempo | i detriti travolgono un escavatore | operatore in salvo

meteoweb.eu

(Di lunedì 6 agosto 2018) Una colata dicaduta dal rio Rudan, sotto il Monte Antelao, ha travolto nel pomeriggio un mezzoall'altezza di Peaio (Belluno). L'episodio è avvenuto intorno alle ore 15.00. Sul posto si è recata l'eliambulanza del 118, che ha prestato soccorso al guidatore del mezzo, riuscito a mettersi inda solo, e a trasportarlo in via precauzionale all'ospedale di Pieve di Cadore. Sul posto anche il Soccorso alpino di San Vito di Cadore, che ha verificato non ci fossero altre persone coinvolte e ha controllato l'eventuale formazione di dighe lungo il corso d'acqua.