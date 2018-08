Maltempo | frana in val Ferret | evacuazione in corso

Maltempo - allarme frana in Alta Valcamonica : oltre 300 evacuati : Maltempo, allarme frana in Alta Valcamonica: oltre 300 evacuati L'episodio si è verificato nella notte tra il 5 e il 6 agosto a Rino di Sonico. L'area coinvolta era già stata colpita nel 2012 da una frana che ha isolato il paese per diversi giorni. LE PREVISIONI Parole chiave: ...

Maltempo - allarme frana : 300 evacuati in Vallecamonica : Paura nella notte a Rino di Sonico in Alta Vallecamonica, nel Bresciano, a causa di un allarme frana in seguito al Maltempo. Più di 300 persone sono state fatte evacuare dalle loro abitazioni. Si tratta di una zona dove già nel 2012 di era verificata una frana che si staccò a quota 1400 metri per arrivare in paese, a 700 metri, isolando per alcuni giorni l’area. Dopo il sorvolo di un elicottero con a bordo geologi e tecnici questa mattina ...

Maltempo - allarme frana in Alta Valcamonica : oltre 300 evacuati - : L'episodio si è verificato nella notte tra il 5 e il 6 agosto a Rino di Sonico. L'area coinvolta era già stata colpita nel 2012 da una frana che ha isolato il paese per diversi giorni. LE PREVISIONI

Maltempo - allarme frana in Val Camonica : 300 evacuati : A causa di un allarme frana, oltre trecento persone sono state fatte evacuare dalle loro abitazioni a Rino di Sonico in Alta Val Camonica, nel Bresciano, zona colpita dal Maltempo. Si tratta di una ...

Maltempo Piemonte - frana in Val Vigezzo : la Regione stanzia 430mila euro : La Regione Piemonte ha stanziato 430 mila euro per finanziare gli interventi di ripristino più urgenti relativamente alla frana in Valle Vigezzo: lo ha deciso la Giunta Chiamparino nella riunione odierna, accogliendo una proposta del vicepresidente Aldo Reschigna. L'articolo Maltempo Piemonte, frana in Val Vigezzo: la Regione stanzia 430mila euro sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Trentino - violenta grandinata a Moena : frana sulla strada del passo San Pellegrino : Forte Maltempo in Trentino, in particolare in Val di Fassa colpita da una violenta grandinata. La via principale di Moena è stata trasformata in un fiume di grandine. Immediato l’intervento dei Vigili de Fuoco che in pochi minuti hanno ricevuto decine di segnalazioni relative ad allagamenti e problemi alla viabilità in diverse zone della località montana. Disagi anche in località Ronchi, dove una frana ha completamente invaso un tratto ...

Maltempo - frana Bussoleno : “Scongiurare altre calamità” : “Intervenire subito per scongiurare nuove calamità”: lo chiedono i consiglieri regionali di Leu, Marco Grimaldi, Silvana Accossato e Walter Ottria, dopo il sopralluogo di questa mattina della II Commssione del Consiglio regionale sui luoghi colpiti dalla frana a Bussoleno. Per Leu, “è necessaria a questo punto la messa in sicurezza preventiva degli altri due luoghi interessati dal fenomeno incendiario che ha colpito Bussoleno, ...

Maltempo - frana Mazzolla : il Comune di Volterra avvia i lavori : Completata la messa in sicurezza del versante a seguito del crollo avvenuto a Pasqua nel borgo di Mazzolla, a Volterra (Pisa). Lo rende noto il Comune. “A questo punto – spiega il sindaco, Marco Buselli – partiranno i lavori, già affidati, per il ripristino del primo muretto laterale interessato da un movimento franoso”. “Questo permetterà il miglioramento dell’accessibilità al borgo – prosegue il ...

Maltempo - frana Bussoleno : confermati i fondi di ripristino : “Siamo fiduciosi”. Così Anna Maria Allasio, sindaca di Bussoleno, dopo aver incontrato il capo Dipartimento della protezione civile, Angelo Borrelli, che oggi ha effettuato un sopralluogo nel paese della Valle di Susa, dove dallo scorso 7 giugno un centinaio di persone e’ costretto a vivere fuori casa per una frana staccatasi dalla montagna a causa delle abbondanti piogge. “Ci sono stati confermati i fondi per i lavori ...

Maltempo Piemonte - frana di Bussoleno : oggi sopralluogo di Borrelli in Valle di Susa : Il capo Dipartimento della protezione civile si recherà nel pomeriggio a Bussoleno, in Valle di Susa, dove lo scorso 7 giugno un centinaio di persone ha dovuto lasciare la propria casa a causa di una frana staccatasi dalla montagna per le intense piogge. Borrelli sarà accompagnato dall’assessore alla Protezione civile della Regione Piemonte, Alberto Valmaggia. Il capo Dipartimento visiterà i luoghi colpiti dalla colata di fango e la zona a ...

Maltempo - frana Fossacesia : dalla Regione un milione di euro : Un milione di euro e’ la cifra stanziata dalla Regione Abruzzo per finanziare il primo lotto di interventi per arginare il movimento franoso che ha interessato il costone ovest di via Bonavia a Fossacesia. Nel marzo 2015 il Maltempo ha causato il distacco di grossi massi che sono caduti sulla strada provinciale SP 81 Fossacesia – Rocca San Giovanni. Gli smottamenti hanno reso impossibile l’utilizzo di parte di via Bonavia che ...

Maltempo - disastrosa frana a Reggio Calabria sulla SS18 : si teme abbia travolto auto - disperati soccorsi in atto [FOTO LIVE] : Grande paura e grossissimi disagi in Calabria per il Maltempo che da ieri notte non da tregua, sopratutto nella provincia di Reggio Calabria. Pochi minuti fa un’immensa frana ha interessato la SS18 “Tirrena Inferiore” tra Scilla e Favazzina. Sul posto le autorità competenti, guidate da Carabinieri e Protezione Civile, non escludono che la frana abbia coinvolto automezzi e si sta scavando tra i detriti per accertarsi che non ci siano auto ...

Maltempo : dichiarata la morte cerebrale dell’agente colpito da una frana : I medici degli Spedali civili di Brescia hanno dichiarato la morte cerebrale dell’agente di polizia locale di Toscolano Maderno, nel Bresciano, travolto ieri da una frana durante la mattinata di Maltempo che ha investito soprattutto la Valsabbia. Gino Zanardini, 61 anni, è stato colpito da un masso che si è staccato dalla parete rocciosa mentre stava effettuando un sopralluogo in un torrente. L’area è stata posta sotto sequestro ...

Frana in Val Susa : “Il Maltempo ostacola i lavori” : Il lungo inverno con frequenti nevicate e la primavera ricca di precipitazioni hanno ostacolato il lavoro di messa in sicurezza dei territori devastati dagli incendi lo scorso autunno, quando in Piemonte il fuoco percorse 9.000 ettari, colpendo particolarmente la Valle di Susa. E’ quanto dichiarato dall’assessore all’Ambiente della Regione Piemonte Alberto Valmaggia nella risposta all’interrogazione presentata dalla ...