Maldini tona al Milan | “credo nel progetto Leonardo un amico”

(Di lunedì 6 agosto 2018) “Ora la situazione è diversa.mi ha chiamato, mi ha esposto ile lo hanno fatto anche i proprietari. E credo in questo. I proprietari possono decidere, valeva anche in passato e io non dovevo essere per forza incluso, ora lo sono e sono contento”: così Paolo, nella nuova veste di Direttore sviluppo strategico area sport del, ha spiegato cosa è cambiato rispetto a quando in passato è stato contattato da Barbara Berlusconi o dall’ex proprietà cinese. “Le persone fanno la differenza. Con Leo siamo amici ma diversi, ci completeremo e condivideremo l’area sportiva. Lui mi ha chiamato 20 giorni fa, non abbiamo avuto tanto tempo. Ho incontrato la proprietà a New York e le cose sono state fatte in maniera molto rapida. Avere Leo accanto a me è fondamentale. Conosco la materia e anche avere una società dietro che ...