Maldini | Gattuso mai in discussione

it.euronews

: Assist di Maldini, gol di Leonardo e Gattuso che va ad abbracciarli: la storia del Milan ha sempre una sua particol… - MilanTV : Assist di Maldini, gol di Leonardo e Gattuso che va ad abbracciarli: la storia del Milan ha sempre una sua particol… - jenniblueivie : RT @milanismoit: '#Gattuso? Non è mai sereno!' ?? #Maldini spiega le tensioni di Rino #MaldiniDay - Antcom84 : Secondo me i nomi cominceranno ad uscire dopo il meeting tra #Leo #Maldini e #Gattuso oggi -

(Di lunedì 6 agosto 2018) ANSA, - MILANO, 6 AGO - C'è anche la conferma della fiducia a Rinonella prima conferenza stampa di Paolonella nuova veste di Direttore sviluppo strategico area sport del Milan. "non è sereno?non è mai sereno, ci siamo noi qua per renderlo sereno - ha risposto l'ex difensore a una domanda sul destino dell'allenatore -. La sua conferma non è ...