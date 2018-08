Maldini | «Al Milan avrò gli stessi compiti di Leonardo Elliott ha un progetto serio»

Maldini tona al Milan : “credo nel progetto. Leonardo un amico” : “Ora la situazione è diversa. Leonardo mi ha chiamato, mi ha esposto il progetto e lo hanno fatto anche i proprietari. E credo in questo progetto. I proprietari possono decidere, valeva anche in passato e io non dovevo essere per forza incluso, ora lo sono e sono contento”: così Paolo Maldini, nella nuova veste di Direttore sviluppo strategico area sport del Milan, ha spiegato cosa è cambiato rispetto a quando in passato è ...

Milan - Paolo Maldini torna a casa : “Leonardo è stato fondamentale - ecco perché ho scelto di tornare” : Il nuovo Direttore dello Sviluppo Strategico dell’Area Sport del Milan si presenta in conferenza stampa, svelando i motivi che lo hanno spinto a dire sì al progetto rossonero E’ il giorno di Paolo Maldini, è il giorno del ritorno al Milan di uno dei simboli più importanti della storia rossonera. Ricoprirà il ruolo di Direttore dello Sviluppo Strategico dell’Area Sport, una mansione che lo spingerà a lavorare in sinergia con ...

Il Milan che sta nascendo : il ritorno di Maldini è il marchio di una nuova era : Rispetto a un mese fa i tifosi rossoneri sembrano vivere in un'altra epoca. Si parlava di fidejussioni, trasferimenti bancari, aumenti di capitale, Europa bloccata. Ora si guarda al futuro con una ...

Scaroni : “con Maldini per tornare al grande Milan” : “Non ci sono parole per descrivere ciò che Paolo Maldini rappresenta per il Milan. E’ stato un privilegio vederlo giocare e vincere innumerevoli trofei in campo. Sono felice e onorato di lavorare con lui in questo suo nuovo ruolo”. Così il presidente del Milan, Paolo Scaroni, commenta il ritorno nel club rossonero di Maldini, cui è stato affidato l’incarico di direttore dello sviluppo strategico nell’area ...

Paolo Maldini - Fabrizio Biasin : quanto vale il suo ritorno al Milan : Da molti anni tutti si domandavano: 'Perché Maldini non ha un ruolo al Milan?'. Già, perché? Le leggende si sprecavano e si sprecano ancora , la lite con una piccola parte della tifoseria, il rapporto ...

Milan – Il ritorno di Maldini ‘benedetto’ dalla moglie - il messaggio di Adriana : “ora viene il bello” : Paolo Maldini torna al Milan nel ruolo di dirigente, tutta la felicità della moglie Adriana Fossa Blanco in un post Instagram L’annuncio del ritorno di Paolo Maldini al Milan ha commosso tantissimi tifosi rossoneri. Una leggenda del club appartenuto a Silvio Berlusconi, che ha scritto la storia della squadra rossonera, torna ad essere al centro (seppur in un ruolo del tutto inedito) del progetto del Milan. Tra i dirigenti della ...

Milan sempre più milanista. Anche Maldini torna a casa : Oggi, a distanza di nove anni, è stato proprio Leonardo a ricucire, si spera definitivamente, quello strappo, riportando Maldini nel mondo Milan. La notizia era nell'aria da giorni, da quando è stato ...