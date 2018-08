Mal di pancia? Come combattere i malesseri da primo giorno di scuola

Il Mal di pancia di Torino sulla candidatura a tre per i Giochi invernali 2026 : ll senatore Gilberto Pichetto Fratin, Coordinatore regionale di Forza Italia in Piemonte, parla di "decisione pilatesca". I vertici degli enti locali interessati utilizzano toni cauti che però non nascondono la sorpresa, se non lo scetticismo, verso la decisione del Coni di proporre, per l'Olimpiade Invernale del 2026, la candidatura congiunta delle tre città in Lizza: Cortina, Milano e Torino. Le prime due ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 luglio : Sui diciotto componenti dell’Ufficio di presidenza di Montecitorio - nonostante i Mal di pancia - nessuno sceglie di votare no : Ultimo atto Addio vitalizi: la Camera li taglia senza voti contro Montecitorio – In Ufficio di presidenza 12 a favore (M5S, Lega, Fratelli d’Italia e Rosato), gli altri astenuti o assenti. Fico esulta: risparmio da 40 milioni di Tommaso Rodano L’intervista “Ora tagliamo i parlamentari: via in 345” Riccardo Fraccaro – Il ministro dei Rapporti con il Parlamento: “Da settembre, le riforme. Aboliamo anche il Cnel” di pa.za. Il ...

Sondaggi elettorali politici SWG : M5S giù e Mal di pancia degli elettori - Lega vicina : Siamo ormai ai titoli di coda per il mese di giugno, che ci ha mostrato un andamento al ribasso per quanto riguarda il M5S. I Sondaggi politici delle ultime settimane hanno evidenziato un calo nelle intenzioni di voto dei cittadini [VIDEO] per il movimento pentastellato. Nonostante sia al Governo, ci sono elettori con il mal di pancia. Questo è quanto emerge da un’indagine condotta da SWG in questi giorni. Il 72% confermerebbe il voto delle ...

AGO NELLA PANCIA PER 56 ANNI : “VA RISARCITA”/ Malasanità - la dimenticanza riportata nella cartella clinica : Aghi nell'addome per 56 ANNI dopo l'operazione, donna di 78 ANNI risarcita. Nel 1962 la donna aveva 22 ANNI, venne dimenticato un ago da sutura all'interno dell'addome nessuno lo disse.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 16:18:00 GMT)

L'idea Di Maio - un altro ministero per Savona - non convince Salvini. Primi Mal di pancia nel Movimento : Il leader leghista prima rifiuta, poi riapre il dialogo , 'Porta mai chiusa', sul possibile spostamento dell'economista in un altro ministero, nome al centro della rottura con il Colle. Non si esclude ...