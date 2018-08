Mai più Hiroshima L’Italia firmi il trattato

Di Maio difende il decreto Dignità : “Sulla pelle dei giovani non si lucra più” : Dopo il primo via libera del Parlamento sul decreto Dignità e il contemporaneo addio di Foodora all'Italia, continuano le polemiche politiche, ma il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico ribatte: "Vogliono darmi colpe che non ho, con il decreto diciamo che sulla pelle dei giovani non si può più lucrare".Continua a leggere

Tap - Salvini : “Energia costerebbe 10% in meno. Tav? Più per fare che per disfare”. Di Maio : “Francia capisce i miei dubbi” : All’interno del governo, “su alcune cose dovremo trovare un accordo“. Lo ammette lo stesso vicepremier Matteo Salvini intervenendo sabato sera alla festa della Lega Romagna a Cervia. Le “cose” di cui parla sono innanzitutto la Tav e la Tap. “Secondo me l’Italia ha bisogno di molte infrastrutture soprattutto al Sud“, ha sottolineato di fronte alla platea: “Penso alla Puglia: se arriverà alla ...

Le scene di nudo di Evangeline Lilly in Lost - l’attrice mortificata confessa : “Sono stata costretta - non lo farò Mai più” : La lunga militanza di Evangeline Lilly in Lost, tra i volti principali del cast della serie durata sei stagioni, è stata caratterizzata anche da momenti molto difficili. L'attrice che ha interpretato il ruolo della coraggiosa e sensibile Kate Austen nella serie cult di ABC ha raccontato di non essere sempre stata a suo agio sul set. Parlandone nel podcast di "The Lost Boys" (via Entertainment Weekly), ha rivelato di essere stata costretta a ...

Gel per le sopracciglia : Mai più senza : Spesso ci concentriamo solo sul trucco occhi, senza pensare che nessuna tecnica make-up o colore di tendenza valorizzerà veramente lo sguardo quanto un paio di sopracciglia ben curate. LEGGI ANCHEsopracciglia: le più belle delle star (e come ottenerle) Un arco preciso, simmetrico e ordinato, infatti, offre la possibilità di non sovraccaricare l’occhio con sfumature elaborate o make-up eyes complessi per enfatizzarlo. Basta una passata di mascara ...

Il carbone serve più che Mai : Il phase out delle centrali italiane a carbone nel 2025, in un mondo che continuerà comunque a produrre energia elettrica dal carbone, non porterà alcun beneficio alla riduzione dei cambiamenti ...

Governo - Gasparri : “Mai visti tanti somari e incapaci come nel M5s. Dobbiamo cacciarli via”. E Portas (Pd) concorda più volte : Critiche bipartisan da Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, e dal deputato del Pd Giacomo Portas al Governo M5s-Lega, durante la trasmissione Coffee Break (La7). Gasparri spiega le ragioni del no di Forza Italia alla nomina di Marcello Foa a presidente della Rai, come già anticipato dal senatore M5s, Gianluigi Paragone: “Le norme prevedono che le parti si dnarti politiche. Se tu devi cercare una convergenza per avere una maggioranza ...

Belen e la sua doccia ‘selvaggia’ ad Ibiza : la Rodriguez più sexy che Mai [VIDEO] : Belen Rodriguez ad Ibiza, con Andrea Iannone ed altri amici, rende social una doccia sexy che scatena le fantasie dei fan Belen Rodriguez sta dando il meglio di sé in vacanza. Le foto sexy della modella argentina non mancano tra le storie ed i post Instagram del suo profilo ufficiale, ma ora la showgirl si mostra sensuale come non mai. Una doccia in un angolo ‘selvaggio’ della sua villa ad Ibiza scatena le fantasie dei fan che ...

Attualità in TV - torna in autunno Mai più bullismo su Rai Due per la sua terza edizione : E’ stata annunciata la terza edizione del fortunato docu-reality Mai più bullismo, trasmissione di Rai Due avente come tema le meccaniche del fenomeno del bullismo, da sempre uno dei più grossi problemi (che negli anni prende sempre maggior piede in ogni sua forma) che colpiscono i giovani di oggi, soprattutto nelle scuole, visto che la fascia di età dove si verifica il maggior numero di casi di bullismo è quella dell’adolescenza. L’edizione in ...

“La amo!”. Avete Mai visto la fidanzata di Rovazzi? Ecco chi è la ragazza che ha conquistato uno degli uomini più seguiti del web : Sempre sulla cresta dell’onda, un successo incredibile e un seguito da vera star. Ma in amore? Questo è sicuramente un grande momento per Fabio Rovazzi che, dopo la separazione artistica da Fedez, sta cavalcando l’onda del successo con il suo nuovo singolo. Il cantante, diventato famoso con Andiamo a comandare, recentemente ha puntato tutto su Faccio quello che voglio, un nuovo pezzo che in pochi minuti ha raggiunto un numero ...

MotoGp - Valentino Rossi riparte da Brno più caparbio che Mai : “vogliamo assicurarci la nostra prima vittoria di stagione” : Si riparte da Brno, Valentino Rossi e le sue impressioni dopo lo stop di due settimane ed in vista del pRossimo appuntamento del Motomondiale Dopo la pausa estiva, il Motomondiale darà spettacolo sulla pista di Brno questo weekend. Il decimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp segna il giro di boa della stagione e rappresenta perciò un crocevia importante per l’assegnazione del titolo iridato. Il Gp di Repubblica Ceca ...

Mai più Bullismo : Daniele Piervincenzi nuovo conduttore al posto di Pablo Trincia : Daniele Piervincenzi Mai Più Bullismo. Rai 2 rinnova il proprio impegno nella denuncia alla piaga giovanile del Bullismo confermando in palinsesto il primo social coach televisivo incentrato sul tema. Quest’anno, però, la trasmissione cambierà volto: a condurla sarà infatti Daniele Piervincenzi, il cronista noto – suo malgrado – per l’aggressione subita ad Ostia da un esponente del clan Spada. Il giornalista, che avrà ...

Il mistero dell’Isola dei Maiali : scomparso il 90% della più grande colonia del mondo di Pinguini Reali : E’ un grande mistero la scomparsa del 90% dei Pinguini Reali dell’Isola dei Maiali, che era la più grande colonia di Pinguini Reali del mondo con due milioni di esemplari che nell’arco di 30 anni si è clamorosamente ridotto in modo misterioso. Nella piccola isola dell’oceano Indiano, l’Ile aux Cochons, sta succedendo qualcosa di molto strano: i superstiti tra i Pinguini sono soltanto 200.000. A lanciare ...

Niente più domeniche gratis ai musei? Buona idea - ma il ministro lo dica a Di Maio : Il ministro della Cultura, Alberto Bonisoli, ha annunciato che dopo l’estate verrà conclusa la pratica dell’ingresso gratuito ai musei nella prima domenica del mese, introdotta nel 2014 da Dario Franceschini. Bonisoli non ha deciso di abolire le entrate gratuite, ma di affidare la decisione ai diret