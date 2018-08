Lynk&Co 03 - La berlina è pronta al debutto

quattroruote

(Di lunedì 6 agosto 2018) La Lynk&Co ha diffuso le prime immagini ufficiali della 03, lache debutterà al Salone di Chengdu. La vettura amplia la gamma del marchio cinese affiancando le suv 01 e 02: da queste riprende il taglio del frontale, mentre la coda è inedita e conferma quanto visto sulla concept del 2017 e nelle foto spia, con i led dalla forma personale e il terzo volume in evidenza.Piattaforma e motori ibridi dalla Volvo. Il marchio Lynk&Co appartiene alla Geely e per questo le sinergie con Volvo hanno permesso di utilizzare la piattaforma modulare CMA e i relativi powertrain elettrificati. I dettagli stilistici e le scelte relative all'assetto pongono la 03 come una variante più sportiva rispetto agli altri modelli, ma non sappiamo ancora quali motorizzazioni saranno previste, soprattutto nell'ottica di una futura commercializzazione in Europa. Gli interni e tutti i dati tecnici ...