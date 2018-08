Lotta | Europei junior 2018 | Gabriele Strippoli rinuncia al ripescaggio per infortunio

Europei Nuoto 2018 - Davies campionessa europea nei 50 dorso femminili : l'azzurra CarLotta Zofkova solo 6ª : Georgia Davies campionessa europea nei 50 dorso femminili: la britanicca ottiene l'oro agli Europei di Nuoto 2018. l'azzurra Carlotta Zofkova chiude 6ª Niente da fare per Carlotta Zofkova nella finale ...

Lotta - Europei junior 2018 : azzurro sbiadito nello stile libero - soltanto Salvatore Diana spera nel ripescaggio : azzurro sbiadito nello stile libero agli Europei junior 2018 di Lotta al Palafijlkam di Ostia, a Roma. I quattro italiani in gara non sono riusciti a guadagnarsi l’accesso alla finale e soltanto uno di essi può ancora sperare nel ripescaggio per rimpinguare il bottino di medaglie del Bel Paese nel torneo di casa. Salvatore Diana nella categoria -74 kg ha sperato a lungo di poter avere la meglio sul fortissimo armeno Alikhanyan, ma nei ...

Nuoto - Europei 2018 : CarLotta Zofkova firma il record italiano nei 50 dorso donne. L’azzurra stacca il biglietto per la finale : 50 dorso donne decisamente turbolenti per l’Italia nelle semifinali degli Europei di Nuoto 2018 a Glasgow (Gran Bretagna). Silvia Scalia in un primo momento (27″96) e poi Carlotta Zofkova, nella heat successiva, si scambiano il primato italiano e la qualificazione alla finale della specialità (ottavo tempo). Uno qualcosa di istantaneo che ha sorriso alla Zofkova che pur peccando nei particolari di partenza e subacquea si è tolta la ...

Lotta - agli Europei doppia medaglia azzurra con Esposito e Rinaldi : Ancora medaglie azzurre agli Europei juniores di Lotta in svolgimento a Roma nel PalaFIJLKAM di Ostia Lido. La 5a giornata della competizione continentale ha regalato all'Italia l'argento dei 72 ...

Lotta - Europei junior 2018 : Enrica Rinaldi è d’argento - Elena Esposito medaglia di bronzo! Luis Maku accede al ripescaggio per il bronzo : Piovono medaglie agli Europei junior 2018 di Lotta al Palafijlkam di Ostia, a Roma. Enrica Rinaldi ha ottenuto uno straordinario argento nella categoria -72 kg, cedendo in finale contro la russa Zakharchenko, che appena un mese e mezzo fa si era arresa all’azzurra nella finale per il bronzo degli Europei Under23. Stavolta è stata l’atleta russa a prevalere, ma per Enrica Rinaldi, che nei turni precedenti si era imposta con ...

Canottaggio - Europei Glasgow : azzurri in Lotta per 6 medaglie : Diretta televisiva su Rai Sport dalle 11.00 alle 12.00 e su Rai 2 ed Eurosport 2 dalle 12.00 alle 14.15.

Ciclismo su pista - Europei 2018 : le azzurre Lottano - ma si arrendono alla Gran Bretagna. E’ argento nell’inseguimento a squadre : Medaglia d’argento per l’Italia nell’inseguimento a squadre femminile nel corso degli Europei di Ciclismo su pista in corso di svolgimento a Glasgow, in Scozia. Letizia Paternoster, Marta Cavalli, Elisa Balsamo e Silvia Valsecchi si sono arrese in finale alla Gran Bretagna, riuscendo tuttavia a rendere la vita difficile alle favoritissime padrone di casa. Il quartetto d’Oltremanica, composto da Elinor Barker, Laura Kenny, ...

Nuoto - Europei 2018 : Ilaria Cusinato e CarLotta Toni in finale nei 400 misti donne. Miglior crono della francese Lesaffre : Ilaria Cusinato e Carlotta Toni centrano l’obiettivo della finale dei 400 misti donne agli Europei 2018 di Nuoto, nella prima giornata di gare al Tollcross International Swimming Centre. L’allieva di Stefano Morini, accreditata con il Miglior tempo delle iscritte (4’34″65), ha ottenuto il terzo crono nell’overall delle batterie, giungendo seconda nella terza ed ultima heat, alle spalle della scatenata francese ...

Lotta - Europei junior 2018 : Emanuela Liuzzi e Morena De Vita conquistano il bronzo! Enrica Rinaldi in finale per l’oro - Elena Esposito si gioca il terzo posto : Azzurre da sballo agli Europei junior 2018 di Lotta, in corso di svolgimento al Palafijlkam di Ostia, a Roma. Arrivano altre due medaglie dal torneo continentale per i colori italiani e recano la firma di Morena De Vita e Emanuela Liuzzi, straordinarie protagoniste nella giornata di ieri. Emanuela Liuzzi ha portato a casa il bronzo nella categoria -50 kg superando la rumena Priceputu grazie all’ultimo punto messo a segno nel match concluso ...

Ginnastica - Europei 2018 – Martina Basile : “Che bella la finale - tifate per me”. Enrico Casella : “Non ci voleva l’infortunio di Busato - la squadra ha Lottato” : Serata davvero difficile per l’Italia agli Europei 2018 di Ginnastica artistica con la mancata qualificazione alla finale a squadre e l’infortunio di Sofia Busato. L’unica soddisfazione è la finale al corpo libero strappata da Martina Basile. Queste le dichiarazioni che i protagonisti hanno rilasciato alla FederGinnastica. Enrico Casella: “l’infortunio di Sofia al volteggio non ci voleva. Purtroppo è lo stesso ginocchio che si ...

Ginnastica - Europei 2018 : oggi le qualifiche - show a Glasgow. L’Italia vuole la Finale - azzurre in Lotta. Che bagarre tra le big : Giornata lunghissima a Glasgow dove oggi incominciano gli Europei 2018 di Ginnastica artistica: si incomincia alle ore 11.00 e si finirà attorno alle ore 22.00 con un turno di qualificazione che sarà poi decisivo per il prosieguo dell’intera rassegna continentale. Quattro suddivisioni in programma con il livello tecnico che si alzerà nel corso del giorno per poi esplodere alle ore 20.00 quando scenderà in pedana l’ultimo gruppo, ...

Lotta - Europei junior 2018 : Jacopo Sandron e Luca Svaicari conquistano il bronzo a Roma! Emanuela Liuzzi va a caccia del podio : Sale a tre il bottino delle medaglie azzurre agli Europei junior 2018 di Lotta al Palafijlkam di Ostia, a Roma. Jacopo Sandron e Luca Svaicari hanno conquistato il bronzo, aggiungendosi all’argento di Giovanni Freni e rendendo decisamente positivi i riscontri della Lotta greco-romana nel torneo continentale. Jacopo Sandron, già bronzo europeo tra i senior, è riuscito ad imporsi nei ripescaggi per il bronzo nella categoria -60 kg, battendo ...