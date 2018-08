Lotta alla droga a Terni squadra mobile ferma italiano e straniero appena scarcerato

UOMINI E DONNE/ Video - Valentina Dallari torna a lavoro dopo la Lotta all’anoressia (Trono Classico) : UOMINI e DONNE trono classico: Valentina Dallari continua la lotta contro l'anoressia, ma torna dietro la consolle da deejay: il Video che ha emozionato i fan.(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 07:05:00 GMT)

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP / GP Repubblica Ceca 2018 : via alla Lotta per la pole position a Brno! : GRIGLIA di PARTENZA MOTOGP: GP Repubblica Ceca 2018. A Brno chi conquisterà oggi la pole position e partirà dalla prima fila? Le ultime notizie sull'esito delle qualifiche(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 13:29:00 GMT)

Ciclismo su pista - Europei 2018 : le azzurre Lottano - ma si arrendono alla Gran Bretagna. E’ argento nell’inseguimento a squadre : Medaglia d’argento per l’Italia nell’inseguimento a squadre femminile nel corso degli Europei di Ciclismo su pista in corso di svolgimento a Glasgow, in Scozia. Letizia Paternoster, Marta Cavalli, Elisa Balsamo e Silvia Valsecchi si sono arrese in finale alla Gran Bretagna, riuscendo tuttavia a rendere la vita difficile alle favoritissime padrone di casa. Il quartetto d’Oltremanica, composto da Elinor Barker, Laura Kenny, ...

L.Mancino - Conte-Di Maio stoppano la Lega "Lotta alla discriminazione è sacrosanta" : E' scontro nel governo sulla Legge Mancino. Il ministro leghista per la Famiglia, Lorenzo Fontana, ne chiede l'abolizione, appoggiato da Matteo Salvini. Ma arriva lo stop del leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio: "Non si tocca. Non è nel contratto di governo" Segui su affaritaliani.it

MESSI ALLA ROMA?/ PalLotta scherza col Barcellona : "Non è cambiato nulla : vogliamo lui!" : MESSI ALLA ROMA? Pallotta continua a cavalcare l'ironia dopo il torto subito dal Barcellona con l'esterno brasiliano Malcom. Per ripristinare la pace serve il sacrificio dell'argentino(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 10:36:00 GMT)

Il Papa accetta la rinuncia dell'abate Van der Linde "stremato" dalla Lotta agli abusi : La sua nota si concludeva con una lunga serie di ringraziamenti, ai confratelli come ai collaboratori, ai rappresentanti della politica, dell'amministrazione o della Chiesa con i quali ha collaborato ...

Regione Puglia - approvato il bilancio più fondi per l aeroporto di Foggia e la Lotta alla xylella : Con 30 voti favorevoli è stato approvato nella tarda serata il rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2017. Successivamente è stato approvato, con 27 voti favorevoli e 22 ...

Allarme sicurezza al Tiburtino - residenti in Lotta per avere un commissariato : È una storia lunga e travagliata quella del commissariato Sant"Ippolito di via di Villa Ricotti che il 31 dicembre rischia di essere smantellato. Si sarebbe dovuto trasferire in uno dei padiglioni della scuola di via Achille Tedeschi ma nell"immobile designato regnano solo degrado e abbandono (guarda il video).E pensare che le risorse per cominciare i lavori sono state già stanziate ma, a causa di un"ingarbugliata vicenda burocratica, il ...

Marsiglia - dalla Francia : "BalLottaggio Balotelli-Giroud per l'attacco" : L'arrivo di Mario Balotelli a Marsiglia sembrava cosa fatta fino a qualche giorno fa, ma ora non è più scontato. Secondo il quotidiano sportivo francese L'Equipe, l'Olympique sta valutando la ...

Amiche in Arena/ "Dedicato" a Loredana Bertè e alla Lotta al femminicidio (replica) : Amiche in Arena è il concerto-evento che omaggia Loredana Bertè e la sua carriera lunga 40 anni. Tra gli ospiti, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Emma ed Elisa.(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 08:00:00 GMT)

PalLotta show a tutto tondo : dalla Roma al caso Malcom - sino al Milan di Elliott e Nainggolan : Il presidente della Roma, James Pallotta, ha parlato di calciomercato ma non solo, anche del nuovo corso del Milan americano Il patron della Roma, James Pallotta, è letteralmente furioso nelle ultime ore a seguito del caso Malcom. Il calciatore è stato soffiato da sotto il naso al club giallorosso dal Barcellona, autore di una scorrettezza non da poco. Pallotta, parlando alla radio Sirius XM, si è scatenato su questo ed altri argomenti ...

Operazione alla schiena. È Lotta contro il tempo per rivedere Nibali in sella : Pau Una punturina. Una piccola punturina non di botulino, perché Vincenzo Nibali non si deve fare bello, ma deve tornare ad essere forte. Una punturina di un materiale che possa cementificare e ...

Aids : Elton John e il principe Harry lanciano ‘menstar’ per la Lotta alla malattia : Il ‘duo’ si era formato nel 2016 a Durban, non per produrre un album, ma per lottare contro l’Aids. Due anni dopo, la popstar Elton John, a capo di una sua fondazione impegnata contro l’Hiv, e il principe Harry si ritrovano ad un’altra conferenza mondiale sull’Aids, la ventiduesima, quest’anno organizzata ad Amsterdam, e lanciano “MenStar Coalition” una campagna globale da 1,2 miliardi di ...

L´Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare offre formazione e opportunità di lavoro per 80 persone con disabilità in 16 regioni ... : UILDM APRE IL BANDO PER LA SELEZIONE DEI DESTINATARI DEL PROGETTO ´PLUS´ Milano, 24 luglio 2018 – UILDM - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare - lancia il bando per la selezione di 80 ...