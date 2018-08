Lost Soul Aside | un nuovo video mostra i combattimenti e una boss battle

Sony pubblica nuovi trailer per Lost Soul Aside e Monkey King Hero is Back : Nel corso del ChinaJoy 2018, Sony Interactive Entertainment Asia ha mostrato alcuni nuovi trailer dedicati ai giochi che rientrano nella collana China Hero Project, nella quale sono inclusi i progetti realizzati da sviluppatori cinesi.Come segnalato da Dualshockers, all'interno della collana troviamo titoli come Kill X, Project Boundary, Pervader, Hardcore Mecha, Lost Soul Aside e Monkey King Hero is Back.Sony ha pubblicato vari video per questi ...