Londra | la prima mostra di Bansky in un museo del Regno Unito | stencil | tele e dipinti

Atletica - Diamond League Londra 2018 : Ronnie Baker torna al successo nei 100m - Sam Kendrick prima soffre poi vola nel salto con l’asta : L‘undicesima tappa della Diamond League di Atletica presenta un programma ricco di eventi che si divide in due giornate. Tante emozioni e testa a testa nel sabato pomeriggio all’Olympic Stadium di Londra (di seguito tutti i risultati). Domani scendono in campo le azzurre Alessia Trost ed Elena Vallortigara nel salto in alto, insieme a Yusneysi Santiusti negli 800m femminili (non-Diamond League) salto CON l’asta (maschile) – Quarto ...

A Londra la prima zip line a realtà aumentata : si vola sul Tamigi come fosse il deserto : Si chiama Jebel Jais Flight London, e per provarla ci vuole un minimo di coraggio e anche di fantasia, perché non solo su questa zipline nel cuore di Londra () sfrecci nel vuoto come ogni altra zipline, ma grazie a un casco di realtà aumentata sarà come volare sulla zipline più lunga del mondo, quella di Ras Al Khaimah, che negli Emirati Arabi Uniti (a 45 minuti da Dubai) si butta da una montagna per sorvolare un grande canyon desertico, nel ...

Trump a Londra - prima attacca May : 'Accordi a rischio' - poi : 'Relazioni mai così forti' : Sarah Wollaston , Tory, fa notare come Trump sia 'determinato a insultare' May e ha aggiunto che la sua intervista al Sun è 'ripugnante': 'Se iscriversi alla visione del mondo di Trump è il prezzo di ...

Frida Kahlo - il suo guardaroba per la prima volta in mostra a Londra : Per cinquant’anni sono rimasti nascosti in una stanza segreta della Casa Azul di Città del Messico, dove Frida Kahlo è nata nel 1907 e dove ha vissuto col marito Diego Rivera fino alla morte di lei nel 1954. È stato in quel momento infatti che il pittore ha deciso di murare, nascondendoli al mondo, gli oggetti appartenuti alla moglie poco dopo averle detto addio. Solo nel 2004 quel tesoro è venuto alla luce: 6mila fotografie, 12mila documenti e ...

Maurizio Sarri al Chelsea/ L'indizio social : il preparatore "al sole prima di Londra" : Maurizio Sarri al Chelsea, L'indizio social: pubblicata su Facebook foto del preparatore Massimo Nenci "al sole prima di Londra". Attenti anche al Tottenham...(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 09:53:00 GMT)

Sarri al Chelsea - spunta l'indizio social dal preparatore : 'Al sole prima di Londra...' : Un indizio social potrebbe far pensare che la strada verso Londra, per Maurizio Sarri, oggi sia un po' più breve. E' vero, l'ex allenatore del Napoli non è ancora riuscito a sbloccare la sua ...