Lo stipendio di luglio il casino lo paga l' otto agosto

NoiPA - oggi emissione stipendio luglio 2018 : info utili : oggi 23 luglio 2018 è la data in cui lo stipendio di luglio viene emesso da NoiPA. Questo mese, le cifre potrebbero variare in funzione di diversi fattori, primo fra tutto il modello 730 presentato. I docenti della scuola potranno contare anche sugli aumenti derivanti dall'applicazione del CCNL 2016/18 iniziati lo scorso giugno e sulle […]

NoiPa cedolino luglio 2018 : lo stipendio sarà più alto con i rimborsi Irpef : Tra qualche giorno tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione potranno visualizzare sul sito NoiPa [VIDEO] il cedolino di luglio 2018 che dovrebbe contenere il conguaglio Irpef. Questo comporta che il sito ministeriale dovrebbe esporre uno stipendio più alto o più basso rispetto a quello dei mesi passati nel caso spetti, rispettivamente, un rimborso o una decurtazione Irpef relativi al calcolo del conguaglio del Modello 730/2018. cedolino ...

Da luglio lo stipendio sarà tracciabile : vietati i contanti per pagare i dipendenti : Prevenire pratiche scorrette ed abusi che evidentemente sono molto diffusi. Questo l’obiettivo che si prefigge una novita' proveniente dalla Legge di Bilancio [VIDEO]e prossima all’entrata in vigore. Si tratta della tracciabilita' degli stipendi erogati da parte dei datori di lavoro ai propri dipendenti. Dal prossimo primo luglio, infatti, scattera' il divieto di utilizzare i contanti per pagare i propri dipendenti e sara' obbligatorio ...

NoiPa pagamento stipendio Polizia/ Ultime notizie - oggi straordinario : premio produzione Forze Armate a luglio : NoiPa, pagamento stipendio Polizia. Ultime notizie: oggi, 19 giugno 2018, è in programma emissione straordinaria FESI e una tantum, oltre a quella ordinaria. Lo comunica SIULP. Mentre oggi le varie Forze di Polizia attendono il pagamento dello stipendio “straordinario” è utile sapere che per le Forze Armate, stando alle comunicazione del NoiPa, non vi sarà alcun FESI (Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali) per il mese di giugno. ...

stipendio - da luglio si cambia : stop alla busta paga in contanti : Dopo le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dal ministro dell’Interno Matteo Salvini durante l’assemblea di Confesercenti, in Italia si è tornato a discutere dell’opportunità o meno di porre un limite all’uso dei contanti. Un’idea che sembra dividere anche il nostro governo, con il Movimento 5 Stelle molto più vicino a posizioni che favoriscano la trasparenza e la tracciabilità dei pagamenti. Intanto, proprio per ...

Dal primo luglio lo stipendio non sarà pagato in contanti : Addio alla busta paga in contanti. Dal primo luglio scatta l’obbligo della tracciabilità dello stipendio stabilito dalla legge di Bilancio.

stipendio : stop ai contanti - dal 1° luglio deve essere tracciabile : Fino a 5000 euro di multa a chi, dal 1° luglio 2018, paga lo Stipendio in contanti. A partire da questa data infatti è obbligatorio utilizzare strumenti tracciabili nel pagare gli stipendi, a meno ...