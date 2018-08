LIVE European Championships 2018 in DIRETTA | due bronzi nel nuoto | grande Paternoster nel

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : bene l’Italia nell’atletica - 5° Sabbioni nel nuoto. Paternoster in corsa per il podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (lunedì 6 agosto). Quinta giornata di gare della competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea degli Europei di diversi sport. Oggi a Berlino iniziano le gare di atletica leggera ma non è prevista l’assegnazione di medaglie. Saranno diversi gli azzurri in gara per conquistare l’accesso in finale. Pioggia di medaglia invece nella ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : iniziate le gare di atletica! Bene Paternoster nell’omnium! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (lunedì 6 agosto). Quinta giornata di gare della competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea degli Europei di diversi sport. Oggi a Berlino iniziano le gare di atletica leggera ma non è prevista l’assegnazione di medaglie. Saranno diversi gli azzurri in gara per conquistare l’accesso in finale. Pioggia di medaglia invece nella ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : Cerruti di bronzo! Quadarella impressionante - che Panziera! Gli azzurri sprecano nei tuffi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (lunedì 6 agosto). Quinta giornata di gare della competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea degli Europei di diversi sport. Oggi a Berlino iniziano le gare di atletica leggera ma non è prevista l’assegnazione di medaglie. Saranno diversi gli azzurri in gara per conquistare l’accesso in finale. Pioggia di medaglia invece nella ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : è bronzo per Linda Cerruti nel sincro! Bella impressione per la Panziera : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (lunedì 6 agosto). Quinta giornata di gare della competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea degli Europei di diversi sport. Oggi a Berlino iniziano le gare di atletica leggera ma non è prevista l’assegnazione di medaglie. Saranno diversi gli azzurri in gara per conquistare l’accesso in finale. Pioggia di medaglia invece nella ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : 6 agosto - inizia l’atletica! Italia da medaglia in nuoto e ciclismo su pista! Occhio ai tuffi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (lunedì 6 agosto). Quinta giornata di gare della competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea degli Europei di diversi sport. Oggi a Berlino iniziano le gare di atletica leggera ma non è prevista l’assegnazione di medaglie. Saranno diversi gli azzurri in gara per conquistare l’accesso in finale. Pioggia di medaglia invece nella ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : Italia - è una pioggia di medaglie! Nuoto fantastico - grande Bastianelli! : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE degli European Championships 2018. Una domenica 5 agosto che si annuncia avvincente. L’Italia andrà a caccia di un altro gruzzolo importante di medaglie (sinora nessuno ne ha vinte quante noi…). Gregorio Paltrinieri dovrà fronteggiare forse la sfida più difficile della carriera. Il carpigiano non è sembrato in forma nelle batterie dei 1500 e l’ucraino Romanchuk sarà un avversario ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : ORO MIRESSI! Paltrinieri malato - ma vince il bronzo! Oro Bastianelli! : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE degli European Championships 2018. Una domenica 5 agosto che si annuncia avvincente. L’Italia andrà a caccia di un altro gruzzolo importante di medaglie (sinora nessuno ne ha vinte quante noi…). Gregorio Paltrinieri dovrà fronteggiare forse la sfida più difficile della carriera. Il carpigiano non è sembrato in forma nelle batterie dei 1500 e l’ucraino Romanchuk sarà un avversario ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : Bastianelli in trionfo - ora Paltrinieri e Miressi! : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE degli European Championships 2018. Una domenica 5 agosto che si annuncia avvincente. L’Italia andrà a caccia di un altro gruzzolo importante di medaglie (sinora nessuno ne ha vinte quante noi…). Gregorio Paltrinieri dovrà fronteggiare forse la sfida più difficile della carriera. Il carpigiano non è sembrato in forma nelle batterie dei 1500 e l’ucraino Romanchuk sarà un avversario ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : OROOOOO!!! Grandissima Marta Bastianelli! : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE degli European Championships 2018. Una domenica 5 agosto che si annuncia avvincente. L’Italia andrà a caccia di un altro gruzzolo importante di medaglie (sinora nessuno ne ha vinte quante noi…). Gregorio Paltrinieri dovrà fronteggiare forse la sfida più difficile della carriera. Il carpigiano non è sembrato in forma nelle batterie dei 1500 e l’ucraino Romanchuk sarà un avversario ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : doppietta oro-argento nella ginnastica! Doppia medaglia nel canottaggio : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE degli European Championships 2018. Una domenica 5 agosto che si annuncia avvincente. L’Italia andrà a caccia di un altro gruzzolo importante di medaglie (sinora nessuno ne ha vinte quante noi…). Gregorio Paltrinieri dovrà fronteggiare forse la sfida più difficile della carriera. Il carpigiano non è sembrato in forma nelle batterie dei 1500 e l’ucraino Romanchuk sarà un avversario ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : doppietta oro-argento nella ginnastica! Tra poco Ganna e Balsamo! : Ci giochiamo l'asso del campione del mondo e d'Europa in carica dell'inseguimento individuale: Filippo Ganna . Attenzione anche ad Elisa Balsamo , possibile mina vagante nella corsa ad eliminazione. ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : doppietta oro-argento nella ginnastica! Tra poco Ganna e Balsamo! : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE degli European Championships 2018. Una domenica 5 agosto che si annuncia avvincente. L’Italia andrà a caccia di un altro gruzzolo importante di medaglie (sinora nessuno ne ha vinte quante noi…). Gregorio Paltrinieri dovrà fronteggiare forse la sfida più difficile della carriera. Il carpigiano non è sembrato in forma nelle batterie dei 1500 e l’ucraino Romanchuk sarà un avversario ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : che domenica! Ganna - Paltrinieri - canottaggio - Miressi. Allacciate le cinture! : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE degli European Championships 2018. Una domenica 5 agosto che si annuncia avvincente. L’Italia andrà a caccia di un altro gruzzolo importante di medaglie (sinora nessuno ne ha vinte quante noi…). Gregorio Paltrinieri dovrà fronteggiare forse la sfida più difficile della carriera. Il carpigiano non è sembrato in forma nelle batterie dei 1500 e l’ucraino Romanchuk sarà un avversario ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : che domenica! Ganna - Paltrinieri - canottaggio - Miressi. Allacciate le cinture! : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE degli European Championships 2018. Una domenica 5 agosto che si annuncia avvincente. L’Italia andrà a caccia di un altro gruzzolo importante di medaglie (sinora nessuno ne ha vinte quante noi…). Gregorio Paltrinieri dovrà fronteggiare forse la sfida più difficile della carriera. Il carpigiano non è sembrato in forma nelle batterie dei 1500 e l’ucraino Romanchuk sarà un avversario ...