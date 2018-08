L' italiano ha paura dell' uomo nero

huffingtonpost

(Di lunedì 6 agosto 2018) "La sinistra non ha avuto la capacità di fare un piano di integrazione alla tedesca, con corsi di lingua, formazione e test finale. Abbiamo voluto accogliere tutti senza riuscire a creare accoglienza per nessuno. Io non nascondo a nessuno che l'immigrazione è la componente più faticosa del sistema Milano, non sono uno sprovveduto, non ignoro né cerco di sbianchettare le ragioni di chi teme la cosiddetta invasione, ma provo a trovare un equilibrio. La sinistra non l'ha fatto e a questo errore ora è difficile rimediare, specie perché Salvini lo ha intuito e ci si è buttato perfettamente mani e piedi".E' il sindaco di Milano, Giuseppe Sala a fare questa cruda disamina in una lunga intervista su Libero. "Bisogna avere il coraggio di confessare una cosa, per quanto sgradevole - aggiunge sul tema -. L'ha. ...