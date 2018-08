Lisette Oropesa | «Ho perso 40 chili per seguire il mio sogno di cantare»

Lisette Oropesa : «Ho perso 40 chili per inseguire il mio sogno di cantare» : Le ragioni che ci spingono a perdere peso e ad abbracciare uno stile di vita sano possono essere diverse. C’è chi lo fa per amore, chi per se stesso, chi infine per inseguire un sogno professionale. Lisette Oropesa, soprano leggero statunitense dalle origini cubane, è dimagrita di 40 kili per poter cantare. E dall’essere una studentessa diciottenne di canto lirico di circa 95 kili, dopo un percorso fatto di tanto esercizio fisico e ...