Lisette Oropesa | «Ho perso 40 chili per inseguire il mio sogno di cantare»

(Di lunedì 6 agosto 2018) Le ragioni che ci spingono a perdere peso e ad abbracciare uno stile di vita sano possono essere diverse. C’è chi lo fa per amore, chi per se stesso, chi infine perunprofessionale., soprano leggero statunitense dalle origini cubane, è dimagrita di 40 kili per poter. E dall’essere una studentessa diciottenne di canto lirico di circa 95 kili, dopo un percorso fatto di tanto esercizio fisico e un’alimentazione sana, ora calca alcuni dei più prestigiosi palcoscenici internazionali. In Italia dal 12 agosto sarà Adina nell’omonima opera al Rossini Opera Festival di Pesaro e dal 25 interpreterà Violetta nella Traviata della Fenice di Venezia. Qualcuno potrebbe obiettare che si puòanche con qualche kiletto in più. Vero, ma nel mondo della lirica la competizione per alcuni tipi di voce femminile può essere spietata. È una semplice ...