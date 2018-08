L' intervista al ministro Fraccaro | 5 Stelle | | «Valutiamo | non possiamo far pagare un

Conte intervista to dal Corriere : 'll ministro Tria? non esiste che lasci il governo' : Conte assicura che non c'è alcun rischio che il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, lasci l'esecutivo per contrasti con i due partiti di maggioranza, Movimento Cinque Stelle e Lega. 'Il ministro ...

"Sosteniamo la May - Bruxelles la aiuti". intervista al sottosegretario e "ministro degli Esteri della Lega" Guglielmo Picchi : "Il governo di Theresa May va sostenuto". Guglielmo Picchi non solo da sottosegretario alla Farnesina è il più alto in grado nella filiera Esteri della Lega, non solo è il più stretto consigliere per gli affari internazionali di Matteo Salvini, ma è anche amico personale di Boris Johnson ed è stato eletto per tre volte in Parlamento nella circoscrizione Esteri. Proprio a Londra, dove viveva fino a ...