Linda Cerruti ha vinto la medaglia di bronzo nel nuoto sincronizzato agli Europei di

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : è bronzo per Linda Cerruti nel sincro! Bella impressione per la Panziera : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (lunedì 6 agosto). Quinta giornata di gare della competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea degli Europei di diversi sport. Oggi a Berlino iniziano le gare di atletica leggera ma non è prevista l’assegnazione di medaglie. Saranno diversi gli azzurri in gara per conquistare l’accesso in finale. Pioggia di medaglia invece nella ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : Linda Cerruti è ancora di BRONZO a Glasgow nel solo tecnico. Kolesnichenko davanti a tutte : Penultima giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato al Scotstoun Sport Campus di Glasgow (Gran Bretagna) e l’Italia, nella prima finale in programma, conquista il BRONZO nella finale del solo tecnico grazie ad una bravissima Linda Cerruti, portando a cinque il computo delle medaglie vinte dalla squadra nostrana in questa rassegna (2 argenti e 3 bronzi) La stacanovista del gruppo azzurro, in acqua praticamente sempre in ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : ottimo terzo posto per Linda Cerruti nei preliminari della routine libera del singolo : Terza giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato al Scotstoun Sports Campus di Glasgow che si è aperta con i preliminari della routine libera del singolo. L’azzurra Linda Cerruti si è esibita per ultima sulle note di “Angel” dei Massive Attack (coreografia di Gana Maximova) e si è classificata in terza posizione totalizzando 91.3000 punti, uno score di tutto rispetto che le permette di guardare con fiducia alla finale. ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Europei 2018 in DIRETTA : 5 agosto. Linda Cerruti terza nel singolo. Italia a caccia di una medaglia nel combinato : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle terza giornata degli Europei di Nuoto sincronizzato a Glasgow. E’ un’Italia che vuole proseguire la sua striscia di medaglie anche in questa domenica. Dopo un argento e due bronzi, oggi toccherà a Linda Cerruti nel singolo (preliminari) e soprattutto alla squadra nel combinato provare a salire nuovamente sul podio. Si comincia (dalle 10.00) con il programma libero del singolo dove sarà ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : Linda Cerruti e Costanza Ferro non deludono! Fantastico bronzo nel duo tecnico : Al Scotstoun Sports Campus, a sei chilometri dal centro di Glasgow (Gran Bretagna), hanno preso il via gli Europei di Nuoto sincronizzato 2018. L’Italia risponde presente conquistando nella prima finale in programma uno splendido bronzo continentale. Nella finale del duo (routine tecnica) le due azzurre Linda Cerruti e Costanza Ferro si sono ben distinte in vasca, accompagnate dalla musica “Concerto for Violin Strings & ...

Nuoto sincronizzato - Campionati Italiani 2018 : Costanza Ferro e Linda Cerruti trionfano nel duo libero davanti a Minisini/Flamini : Penultima giornata di gare nello Stadio del Nuoto di Roma per gli Assoluti 2018 di Nuoto sincronizzato. La coppia ligure formata da Linda Cerruti e Costanza Ferro ha conquistato il titolo tricolore del duo, nella routine “free“, ottenendo il punteggio di 93.567 (27.900 esecuzione, 37.467 impressione e 28.200 difficoltà). Un esercizio di pregevole fattura da parte delle due ragazze, che rilanciano le proprie ambizioni in vista degli ...

Nuoto – Campionati Assoluti di Sincro - Linda Cerruti comincia benissimo - dietro di lei Flamini e Deidda : Sono iniziati i Campionati Assoluti estivi, Linda Cerruti davanti al capitano della nazionale Manila Flamini Sono iniziati allo Stadio del Nuoto di Roma i Campionati Assoluti estivi in programma da giovedì 31 maggio a domenica 3 giugno. Aspettative alte con le azzurre che tornano in acqua dopo i brillanti risultati nella World Series Fina e a due mesi esatti dagli Europei di Glasgow (2-7 agosto). Quattro giorni di gare seguite dalle telecamere ...