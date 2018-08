Lewis Carroll | in tribunale con Alice Il Paese delle meraviglie ci spiega come funziona

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 agosto 2018) Girovagando per l’universo letterario di, ci si imbatte in alcuni processi che – sol provando a riflettere sulle condizioni degli imputati – si prestano a essere considerati in una prospettiva assai meno superficiale di semplici manifestazioni letterarie dello stupore, dell’ilarità e della diffidenza che ilmentoistituzioni giudiziarie ha sempre e dovunque suscitato tra i profani. 1. Il primo lo troviamo innel, nel “racconto in forma di coda” che il Topo fa ad, per giustificare la propria avversione per i cani, ma anche per i gatti. Un cane di nome Fury incontra per caso un topo e, “non avendo niente da fare”, lo invita a partecipare con lui ad un processo, precisando che egli vi assumerà il ruolo di accusatore e il topo quello dell’accusato. Il topo obietta impaurito: che processo potrà mai essere senza ...